MSKÜ'de gençler milli teknoloji hamlesini atölyeden üretime taşıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesindeki Milli Teknoloji Atölyesi, öğrencilerin yenilikçi projelerini üretime dönüştürerek yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sunmaya devam ediyor. Üniversite takımları bir yandan TEKNOFEST yarışmalarında sahne alırken, diğer yandan gelecek yılın hazırlıklarını erkenden başlattı.

TEKNOFEST süreçleri ve ekiplerin durumu:

MSKÜ öğrencisi Emre Cengiz, yürütülen çalışmaları ve yarışma deneyimlerini paylaştı. Turgut Reis İnsansız Deniz Aracı Takımı 2024 TEKNOFEST yarışmasında 6’ncı olmuştu; bu yıl ise tüm aşamaları tamamlamalarına rağmen video çekim aşamasındaki bir talihsizlik nedeniyle elendiklerini, vakit kaybetmeden önümüzdeki yılın hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Cengiz ayrıca bir diğer takımın TEKNOFEST Yapay Zeka Ajanları yarışmasında finalist olduğunu ve jüri sunumları için Kocaeli'ye gittiklerini belirtti. Son aşamada dereceler belirlenecek ve ilk 3 içine girmeyi hedefliyorlar. Bunun yanı sıra üniversitede füze ve drone takımları da faaliyet gösteriyor; şu anda yapay zeka sistemleri ve gemi tasarımları geliştiriliyor.

Atölyenin rolü ve MSKÜ'nün hedefleri:

MSKÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Doç. Dr. Tuba Baygar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK destekleriyle yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu Muğla'da yaşatmanın gururunu taşıdıklarını vurguladı. Baygar, Millî Teknoloji Atölyesi'nin gençlerin teorik birikimlerini katma değerli projelere dönüştüren tam donanımlı bir gelişim merkezi olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Baygar, gençlerin araştırma, geliştirme ve prototipleme süreçlerinde aktif rol aldığı atölyenin yereldeki en güçlü kalelerden biri haline geldiğini ve ülkenin teknoloji üreten toplum hedefine katkı sağlamak ile yarının mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmek üzere çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) ÖĞRENCİLERİN YENİLİKÇİ PROJELERİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜĞÜ MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ İLE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR.