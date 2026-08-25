Toplumsal dayanışma mirası ve Ukrayna'ya destek mesajı

Video mesaj ve ev sahibi teşekkürleri:

Emine Erdoğan, Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Zirveye ilişkin mesajında toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, buluşmaya ev sahipliği yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya şükranlarını sundu. Mesajı, zirvenin amaçlarına ve katılımcıların paylaşacağı deneyimlerin ortak geleceğe katkısına vurgu yaparak başladı.

Vakıf geleneği ve 'hamilik' anlayışı:

Erdoğan, Türk toplumunun tarihinden ve kültüründen beslenen dayanışma pratiklerine dikkat çekti. Osmanlı döneminde tesis edilen 26 binden fazla vakıf sayesinde bu medeniyetin sıklıkla "vakıf medeniyeti" olarak anıldığını hatırlattı. Bu vakıfların yaşlılara bakım, yetimleri koruma, borçluların borcunu ödeme ve hasta kuşları tedavi etme gibi incelikli ihtiyaçlara yanıt verdiğini, toplumun her alanında bir iyilik kapısı açtığını söyledi. Bu kültürün günlük karşılığı olarak Türk toplumunda "hamilik" anlayışının görüldüğünü belirtti ve muhtaç olanı korumanın, herkese adil yaşam hakkı tanımanın insanlık vicdanına olan inancını canlı tuttuğunu vurguladı.

Toplumsal bağlar, afet deneyimi ve Ukrayna'nın direnci:

Erdoğan, modern dünyada insanların kalabalıklar içinde yalnızlaştığı; bu zayıflayan bağların toplumların krizlere karşı direncini azalttığını ifade etti. Anadolu'daki gönül dostlarının imdat çağrılarına nasıl yanıt verdiğini, aidiyet duygusunu güçlendirip zor zamanlarda insanların birbirine yaslanabileceğini hatırlattı. Bu çerçevede Türk toplumunun dayanıklılık altyapısını oluşturan değerlerin önemine işaret etti.

Konuşmasında 6 Şubat Depremleri'nden söz eden Erdoğan, bu büyük yıkımda 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz trajedinin ardından sergilenen destansı dayanışmanın "insan insanın yurdudur" anlayışının güçlü bir örneği olduğunu belirtti. Ayrıca, dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının bir arada duruşunu güncel bir örnek olarak gösterdi; çocukların eğitimlerini sürdürüyor olmasını, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlenmesini ve halkın geleceğine sahip çıkma mücadelesini öne çıkardı.

Erdoğan, mesajında Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nün 35. yıl dönümünü kutladı ve Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diledi. Zirve aracılığıyla paylaşılan tecrübelerin, farklı toplum ve kültürlere ait bilgi birikiminin, insanlığın karşılaştığı derin krizleri aşmada yol gösterici olmasını temenni etti.

Emine Erdoğan, 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi