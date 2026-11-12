NEÜ'de profesörlük beratları: sorumluluk ve kurumsal başarı vurgusu

tören detayları:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen Profesörlük Beratı Takdim Töreninde, akademik kariyerinde önemli bir aşamayı geride bırakan öğretim üyelerine beratları takdim edildi. Programa NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Birekul, Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz, Genel Sekreter Dr. Rahim Çimen, dekanlar, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

rektörün kurumsallaşma ve kalite vurgusu:

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, rektörlük görevindeki 8 yıllık süreçte üniversitenin kurumsallaşması, geleneklerinin kökleşmesi ve marka değeri oluşturan çalışmalar konusunda yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Bu çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirten Zorlu, NEÜ'nün bugün Türkiye'de taklit edilen, beğenilen ve öncü çalışmalar gerçekleştiren bir üniversite konumuna geldiğini ifade etti.

Zorlu, akademik kaliteyi yükseltmek için atama kriterlerini ciddi şekilde zorlaştırdıklarını anlattı; sözleri arasında "Akademik atama kriterlerinde zorluk bakımından Türkiye'de 3 veya 4. sıradayız" ifadesi yer aldı. Bu zorluklara rağmen kurumdan ayrılan akademisyen sayısının çok az olması üzerinden üniversitede bir çalışma ve başarı iklimi oluşturulduğunu, akademisyenlerin çalışma şevklerinin açığa çıktığını dile getirdi.

profesörlüğün anlamı ve yeni döneme çağrı:

Prof. Dr. Zorlu törenin anlamına da değinerek, profesörlüğün akademisyenin kendi emeği, bilgi birikimi ve çalışmasıyla elde edilen özel bir değer taşıdığını vurguladı. Kendi deneyiminden örnek vererek idari ve akademik görevlerin geçici olduğunu, ancak profesörlüğün şahsi akademik gayretle kazanılan bir unvan olduğunu söyledi. Rektör, ‘‘Bir ortama girdiğimizde ‘Size nasıl hitap edelim?’ diye soruyorlar. Ben de ‘Hocam deyin’ diyorum. Akademisyenliğin dışındaki diğer görevlerin hepsi geçici. Bugün var, yarın yok. Ama profesörlüğü kendi alnımın akıyla, emeğimle ve zihnimin gücüyle aldım’’ sözleriyle profesörlüğün değerini özetledi.

Programda yeni profesörlere seslenen Prof. Dr. Zorlu, bu unvanın beraberinde artan sorumluluklar getirdiğini belirtti ve uyarıda bulundu: ‘‘‘Ben profesör oldum, nasıl olsa kalem oynatsam da oynatmasam da aynı maaşı alacağım’ duygusuyla yaklaşıyorsanız büyük zarardasınız. Profesörlük dönemi öncesinde ne kadar çalışıyorsak, profesörlük sonrasında bunun iki, üç katı çalışmazsak mesulüz.’’ Tören, yeni unvan sahiplerine tebriklerle ve mesleki verimliliğe dair temennilerle sona erdi.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİNDE (NEÜ), AKADEMİK KARİYERLERİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GERİDE BIRAKARAK PROFESÖRLÜK UNVANI ALAN AKADEMİSYENLER İÇİN "PROFESÖRLÜK BERATI TAKDİM TÖRENİ" DÜZENLENDİ.