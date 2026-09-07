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Kaçınca bırakıp gittiği motosiklete kesilen ceza 400 bin TL oldu

Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayan iki kişi motosikleti katlı otoparka bırakıp yürüyerek uzaklaştı; terk edilen araca 400 bin TL idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaçınca bırakıp gittiği motosiklete kesilen ceza 400 bin TL oldu

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan iki kişinin kullandığı 26 GDV 363 plakalı motosiklet, kovalamaca sonrası kentte bir katlı otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Olay, otopark kameralarına yansıyan görüntülerle polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Kovalamaca sırasında yaşananlar:

Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi ara sokaklarında denetim yapan ekiplerin dur ihtarına yanıt vermeyen motosikletteki iki şüpheli, sokak aralarına girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı. Kovalamayı sürdüren sivil bir polis aracı ise takip sırasında maddi hasarlı bir kazaya karıştı. Kazada herhangi bir can kaybı bildirilmeyen olayda sivil ekiplerin hasar tespit çalışması yapıldı.

Otoparkta bırakıp sakin şekilde uzaklaştılar:

Kaçmaya devam eden şüpheliler, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir katlı otoparka girerek motosikleti park etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletin yanında duran, sırt çantalı iki kişinin otopark fişini alıp sakin şekilde bölgeden uzaklaştığı görüldü. Şahısların araçla değil yaya olarak ayrıldıkları tespit edildi.

Polis ekipleri otoparkta terk edilmiş halde buldukları motosiklet üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda sürücüye çeşitli maddelerden toplamda 400 bin TL idari para cezası uyguladı. İşlemler tamamlandıktan sonra motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

ESKİŞEHİR’DE POLİSİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE KOVALAYAN SİVİL BİR POLİS ARACININ KAZA...

ESKİŞEHİR’DE POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE KOVALAYAN SİVİL BİR POLİS ARACININ KAZA YAPMASINA SEBEP OLAN İKİ ŞÜPHELİ, MOTOSİKLETİ KATLI BİR OTOPARKA PARK EDİP FİŞ ALDIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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