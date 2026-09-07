Okula başlarken vedayı kısa ve kararlı kılın

okula başlarken ebeveynlere temel öneriler:

Sivas Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zelal Şahin Cingiler, okula yeni başlayacak çocukların uyum sürecinde ailelere yönelik somut öneriler paylaştı. Cingiler, kaygının sadece ağlama ve okul reddiyle sınırlı kalmayıp karın ağrısı ve mide bulantısı gibi bedensel belirtilerle de ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Uzun ve belirsiz vedalaşmaların kaygıyı artırabildiğini söyleyen Cingiler, anne babalara çocukla kurdukları iletişimin dilinde ve davranışlarında netlik sağlamalarını önerdi. Ayrıca ailelerin kendi endişelerini kontrol etmesinin, çocuğun güven duygusunu korumada belirleyici olduğunu vurguladı.

okulla tanışma ve hazırlık:

Cingiler, uyum sürecini kolaylaştırmak için okulun önceden tanıtılmasının önemini belirtti: "Sınıfını, koridorlarını ve bahçesini birlikte gezmek büyük önem taşır." Evde okul ile ilgili canlandırma oyunları oynamak ve okul çantasını birlikte hazırlamak gibi uygulamaların, yeni düzeni çocuğun dünyasında somutlaştıracağını söyledi.

Hazırlıkların, çocuğun belirsizliğini azaltmaya yönelik olmasının kritik olduğunu belirten uzman, okula başlamadan önce rutinleri prova etmenin ve ilk günün akışını basit, anlaşılır cümlelerle açıklamanın rahatlatıcı etkisi olduğunu ifade etti.

vedalaşma ve ebeveyn tutumu:

Cingiler vedalaşmaların kısa, net ve kararlı olması gerektiğini şu sözlerle anlattı: "Gün içerisinde iş yerinde olacağım, okul çıkışı da seni tam buradan alacağım". Uzaktan veya gizlice ayrılmanın ya da vedalaşmayı gereksiz yere uzatmanın kaygıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

Uzman ayrıca aileleri, çocuğu korkutacak ifadelerden kaçınmaya çağırdı; "Ağlarsan seni okula almazlar" veya "Seni bebek sınıfına koyarlar" gibi söylemlerin çocuğun benliğine zarar verebileceğini belirtti. Başarı baskısının da ilk günlerde azaltılması gerektiğini söyleyen Cingiler, "Okulda çok başarılı olmalısın" mesajlarının çocukta performans kaygısı yaratabileceğini ve başarının sadece notlarla ölçülmemesi gerektiğini vurguladı.

Her çocuğun okula uyum hızının farklı olduğunu hatırlatan Cingiler, sürecin sabrın, kararlılığın ve okul-aile iş birliğinin birleşimiyle sağlıklı geçirileceğini sözlerine ekledi: "Çocuklar anne babalarının yüz ifadelerini, ses tonlarını ve endişelerini bir ayna gibi hızla içselleştirirler."

UZMANI UYARDI: VEDAYI UZATMAYIN, GİZLİCE GİTMEYİN!