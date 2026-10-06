Saruhanlı tarlalarında beyaz altın hasadı başladı

sahada değerlendirme ve denetimler:

Manisa'nın önemli pamuk üretim merkezlerinden Saruhanlı ilçesinde pamuk hasadı sezonu resmen başladı. Tarlalarda başlayan mesaide, üreticilerin çalışmalarını yerinde inceleyen ekipler hasatın ilk günlerinden itibaren sahada yer aldı.

Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat yapılan alanları ziyaret ederek üretim şartlarını gözlemledi ve hasatta kullanılan makinelerin kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde makine ayarları, iş güvenliği önlemleri ve ürün toplama süreçleri değerlendirildi.

hasat sürecinde uygulanan tedbirler:

Denetimler sırasında ekipler, hasadın daha verimli ve güvenli ilerlemesi için üreticilere teknik tavsiyelerde bulundu. Makinelerin düzenli bakımı, operatör eğitimi ve tarlada alınması gereken hijyen tedbirleri öncelikli konular olarak ele alındı.

Yetkililer, hasat makinelerinin uygun çalışır durumda olmasının verim ve kaliteyi doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Bu kapsamda kontrollerin sezon boyunca devam edeceği bildirildi.

üreticinin emeği ve sezon beklentileri:

Üreticiler, sezonun bereketli geçmesi umuduyla hasada başladıklarını ifade etti. İlçe müdürlüğü ekipleri ise üreticilerin emeğinin karşılığını alması için sahada destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Pamuk hasadı ile birlikte ilçede hem ekonomik hareketlilik bekleniyor hem de hasat sürecinin düzenli yürütülmesine yönelik koordinasyon sürüyor. Denetimlerin hasat boyunca devam edeceği ve üreticilerle iş birliğinin artırılacağı kaydedildi.

MANİSA’NIN ÖNEMLİ PAMUK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SARUHANLI İLÇESİNDE PAMUK HASADI BAŞLADI. İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HASAT YAPILAN TARLALARI ZİYARET EDEREK ÜRETİCİLERİN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ, PAMUK HASAT MAKİNELERİNİN KONTROLLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.