Kaçkar zirvesinde 5G destekli UTMB organizasyonunda iletişim ve güvenlik güçlendi

etkinlikte 5G'nin rolü:

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen Kaçkar by UTMB organizasyonunun iletişim ve teknoloji altyapısı bu yıl da Turkcell tarafından sağlandı. Turkcell'in 5G bağlantı altyapısı ve Superbox 5G çözümleri, etkinlik boyunca 100, 50, 20 ve 4 kilometre parkurlar boyunca yaklaşık 60 ülkeden 2 bine yakın sporcunun konum ve performans takibini mümkün kıldı.

Sistem, sporcuların parkurdaki konumları, ilerleyişleri, geçiş süreleri ve performans bilgilerini anlık olarak izledi. Bu takip, özellikle bir sporcunun belirli süre aynı noktada kalması ya da hareket etmemesi durumlarında en yakın sağlık ve güvenlik ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayarak organizasyonun güvenliğine doğrudan katkı verdi. Görevli ekipler de Turkcell şebekesi üzerinden koordinasyon sağladı; operatör, sponsorluk kapsamında sporculara ve konuklara ücretsiz internet erişimi sundu.

teknoloji yatırımları ve kapsama:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç yatırım ve altyapı yaklaşımını şöyle özetledi: "5G için uzun yıllardır şebekemize, fiber altyapımıza, veri merkezlerimize ve bulut kapasitemize yatırım yapıyoruz. Turkcell olarak 5G ihalesinde 1 milyar 224 milyon dolarlık yatırımla 160 MHz frekans bandının sahibi olduk ve en geniş 5G spektrumunu aldık."

Koç, ayrıca Superbox 5G ile fiberin ulaşmadığı bölgelerde de fiber hızında internet sunabildiklerini ve sisteme 1 Gbps'in üzerine çıkan hızlar ile dahili Wi-Fi 7 desteği sağlandığını belirtti. Geçen yıl bin 250 metrede test edilen "Turkcell Gücünde 5G" ile bu yılki organizasyonun dijital altyapısının oluşturulduğu vurgulandı.

etkinliğin spor turizmine katkısı ve Superbox verileri:

Türkiye'de beş yıl boyunca düzenlenmesi planlanan Kaçkar by UTMB, 100, 50, 20 km ve Ayder 4 km olmak üzere dört parkurdan oluşuyor ve Rize'nin uluslararası spor turizmi profilini güçlendirmesi bekleniyor. Organizasyon, sağlanan bağlantı altyapısıyla yarışın hem sportmenlik hem de güvenlik boyutlarını destekledi.

Açıklamaya göre Turkcell Superbox, 2026'nın ikinci çeyreğinde 64 bin net abone kazanımıyla 2020 ikinci çeyrekten bu yana en güçlü çeyrek performansını yakaladı. Son dört çeyrekteki toplam net abone kazanımı 163 bini aşarken, BTK verilerine göre Sabit Kablosuz Erişim (FWA) alanında %74 pazar payı ile öne çıktı.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ,