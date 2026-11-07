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Hayrabolu tarımında dijital dönüşümle verimlilik artışı hedefleniyor

Trakya Kalkınma Ajansı Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2026 destekli projesini kabul etti; üreticilere hassas tarım ve dijital eğitim verilecek.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:41

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EDİTÖR: İrem Özkan

Hayrabolu tarımında dijital dönüşümle verimlilik artışı hedefleniyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde tarımsal üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje, Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak sözleşme imzalanmasıyla resmileşti.

projenin kapsamı:

Sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin tarafından imza altına alındı. Hazırlanan proje, Hayrabolu Tarımında Dijital Dönüşüm, Hassas Tarım Teknolojileri ve Veri Odaklı Üretim Eğitimi başlıklı program çerçevesinde üreticilere uygulamalı eğitimler verilmesini, hassas tarım teknolojilerinin tanıtılmasını ve veri temelli üretim yaklaşımlarının sahada uygulanmasını hedefliyor.

Proje eğitimi kapsamında üreticilerin tarla analizleri, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri ile ihtiyaç duyulan girdilerin bilinçli kullanımına yönelik bilgi ve beceriler kazandırılması planlanıyor. Bu kapsamda hem teknolojinin tanıtılması hem de sahada uygulanabilirliğinin sağlanması öncelikli amaçlar arasında yer alıyor.

beklenen etkiler:

Trakya bölgesinin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlayacak proje ile tarımsal kaynakların daha verimli kullanılması, sürdürülebilir üretimin desteklenmesi ve Hayrabolu tarımının rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Mahmut Şahin, projenin üreticilerin değişen tarım teknolojilerine uyum sağlaması açısından önemli olduğunu; iklim değişikliği, artan üretim maliyetleri ve doğal kaynakların etkin kullanımı gibi etkenlerin teknolojiyi zorunlu kıldığını vurguladı.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin ise projenin ilçenin tarımsal geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, dijitalleşmenin üretim maliyetlerini düşürme, kaynak kullanımını iyileştirme ve verimliliği artırma potansiyeline dikkat çekti. Evin, proje ile üreticilerin modern tarım teknolojileri ve veri odaklı uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmasının amaçlandığını ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte hedef, yalnızca yeni teknolojileri tanıtmak değil, bu teknolojilerin günlük üretim faaliyetlerine entegre edilmesini sağlayarak sahada somut değişimler oluşturmak. Desteklenen eğitim programı, üreticilerin bilgi ve teknolojiye erişimini artırmayı ve bölgesel tarımsal verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMDE DİJİTALLEŞMENİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMDE DİJİTALLEŞMENİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN PROJE, TRAKYA KALKINMA AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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