Omü'nün araştırma atılımı: Leiden'de ilk 1000'e girme başarısı

omü leıden sıralamasında ilk 1000'e girdi:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, bilimsel yayın ve araştırma performansının değerlendirildiği CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre dünya genelinde 997. sırada yer alarak dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Bu sonuç, üniversitenin uluslararası akademik görünürlüğünde kayda değer bir ilerlemeyi işaret ediyor.

türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler:

CWTS Leiden Ranking 2026'da Türkiye'den toplam 22 üniversite ilk 1000 listesine girdi. Listede yer alan bazı kurumlar arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (225), Hacettepe Üniversitesi (375), İstanbul Teknik Üniversitesi (551), Gazi Üniversitesi (573) ve Ankara Üniversitesi (589) bulunuyor. Omü'nün 997. sıradaki konumu, ülke içindeki akademik rekabetin ve araştırma çıktılarının çeşitliliğinin göstergesi oldu.

değerlendirme ölçütleri ve önemi:

CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını bibliyometrik göstergelerle değerlendiriyor. Sıralamada bilimsel etki, araştırma iş birlikleri, açık erişim yayıncılık ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu yaklaşım, kurumların yalnızca yayın sayısını değil, yayınların niteliğini ve uluslararası etkileşimini de görünür kılıyor.

Omü'nün listede yer alması, üniversitenin araştırma çıktılarının uluslararası veri tabanları tarafından takip edildiğini ve atıf ile iş birlikleri açısından belirli bir düzeye ulaştığını gösteriyor. Bu tür sıralamalarda yer almak, hem akademik personel hem de öğrenciler için kurumun cazibesini artırabiliyor.

omü'nün hedefleri ve sonraki adımlar:

Üniversite yetkilileri, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma, uluslararası akademik iş birlikleri ve nitelikli yayın üretimine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtiyor. Omü, araştırma kapasitesini geliştirmeyi ve uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda kurumun, araştırma altyapısını güçlendirme, uluslararası ortaklıkları genişletme ve açık erişim yayıncılığı teşvik etme gibi adımlarla bilimsel üretkenliğini yükseltmeye odaklanacağı öne çıkıyor. CWTS sonuçları, Omü için hem mevcut performansın bir belgesi hem de geleceğe yönelik yol haritası açısından referans niteliği taşıyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KURUPELİT KAMPÜSÜ