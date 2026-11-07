Düzce'de insan odaklı dijital eğitim için uluslararası buluşma

3. Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı IDEC 2026 tamamlandı:

Düzce Üniversitesi ile Malezya INTI International University iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Dijital Eğitim Konferansı (IDEC 2026), Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye, Malezya, Çin, İngiltere ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 18 farklı ülkeden yaklaşık 250 katılımcının yer aldığı etkinlik, yüz yüze ve çevrim içi katılımla hibrit formatta yürütüldü.

Konferansın amacı ve teması:

IDEC 2026 Başkanı Dr. Renee Chew Shiun Yee açılış konuşmasında, uluslararası akademik iş birliğinin kurumları bir araya getirdiğini vurguladı ve konferans kapsamında dijital eğitimin yalnızca teknoloji ve algoritmalardan ibaret olmadığını; bunun aynı zamanda insanlığı güçlendirmeyi, kapsayıcılığı, insan refahını ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedeflediğini belirtti. Program, dijital eğitimin toplumsal etkileri ve küresel ortaklıkların rolüne odaklandı.

Konuşmacı vurguları:

Malezya INTI International University Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing, etkinliği kurumlar arasındaki ortaklığın uluslararası seviyeye taşınması açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi. Wong, mühendislikten sosyal bilimlere uzanan çok disiplinli yaklaşımın, eğitimin sürdürülebilir şehirler, insan refahı, ekonomik büyüme ve inovasyon için kritik olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, konferansın yalnızca akademik bir etkinlik olmadığını; aksine geleceğin eğitim vizyonunu ortak akılla şekillendirme imkânı sunduğunu ifade etti. Sözbir, konferans ana temasının Sürdürülebilir Gelecekler İçin Dijital Eğitimi İlerletmek: İnovasyon, Kapsayıcılık, İnsan Refahı ve Küresel Ortaklıklar olduğunu hatırlatarak, uluslararası iş birliklerine ve kurumlar arası bilgi paylaşımına verdikleri önemi dile getirdi.

Konuşmacılardan Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pakize Erdoğmuş, yapay zekânın eğitim üzerindeki etkisine ilişkin üç modele dikkat çekti: "Geleceğin yükseköğretimi için üç model öneriyorum: İnsan liderliğinde eğitim, insan gözetiminde yapay zeka destekli eğitim ve yapay zeka liderliğinde eğitim." Erdoğmuş, amaçlarının insan zekâsı ile yapay zekâ arasında seçim yapmak değil, "en doğru dengeyi kurmak" olduğunu söyledi.

Malezya Sultan Zainal Abidin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli bin Adam ise 2020'deki COVID-19 salgınını dijitalleşme sürecinin dönüm noktası olarak niteledi; bu dönüşümün öğrencilere esneklik sağlarken aynı zamanda veri kirliliği ve odaklanma sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirtti. Fadzli, teknolojik ilerlemeler sürerken eğitimin merkezinde insanî değerlerin bulunması gerektiğini savundu.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Kırcaburun, insan merkezli üretken yapay zekânın eğitimdeki yerini ve etkilerini ele alan çalışmasından bulgular paylaştı. Kırcaburun, yapay zekânın materyal hazırlamayı ve süreçleri hızlandırdığını fakat bunun her zaman daha iyi öğrenme anlamına gelmediğini ifade ederek, "Öğrenciler ödevlerini çok kısa sürede bitirebilmekte ancak konuyu yeterince anlayamamaktadır" uyarısında bulundu.

Oturumlar ve iş birliği fırsatları:

Öğleden sonraki bölümde eş zamanlı oturumların düzenlendiği konferansta, dijital pedagoji, eğitimde yapay zekâ, dijital kapsayıcılık ve küresel eğitim ortaklıkları gibi başlıklar tartışıldı. Etkinlik, disiplinler arası iş birliği, yenilikçi araştırma paylaşımları ve küresel etkileşim için bir platform işlevi gördü.

Konferans boyunca vurgulanan ortak nokta, dijital teknolojilerin eğitimdeki rolünün yalnızca teknik çözümler sunmakla sınırlı olmadığı; aynı zamanda eşit erişim, insan refahı ve adil öğrenme süreçleri yaratma sorumluluğu taşıdığı oldu. Katılımcılar, teknoloji ile pedagojiyi birleştirmenin ve uluslararası ortaklıkları güçlendirmenin sürdürülebilir eğitim hedeflerine ulaşmada kilit olduğunu belirtti.

IDEC 2026, katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve yeni iş birliklerine zemin hazırlayarak dijital çağda eğitimin dönüşümüne ilişkin tartışmaları derinleştirdi; organizasyon, geleceğe dönük kalıcı ağlar ve ortak projeler üretecek bir başlangıç noktası olarak değerlendirildi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI DİJİTAL EĞİTİM KONFERANSI BAŞARIYLA TAMAMLANDI. TÜRKİYE, MALEZYA, ÇİN, İNGİLTERE VE JAPONYA'NIN DA BULUNDUĞU 18 FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 250 KATILIMCIYLA YAPILDI.