Kadifekale'ye yeni yaşam alanı: 30 Ağustos spor tesisi yükseliyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kadifekale Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Parkı alanında başlatılan 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kurnaz, projeyle mahalle sakinlerinin günlük yaşam kalitesinin artırılmasını ve her yaştan vatandaşın spor aktivitelerine katılımının teşvik edilmesini hedeflediklerini belirtti.

çalışmalar ve yerinde inceleme:

Başkan Kurnaz, Kadifekale Mahalle Muhtarı Güven Akan ile birlikte sahada yürütülen yapım işlerini kontrol etti. İnceleme sırasında, tesisin kısa süre içinde tamamlanarak mahalle halkının kullanımına açılacağı vurgulandı. Samsun İlkadım Belediyesi ekiplerinin altyapı ve düzenleme çalışmalarını hızla sürdürdüğü bildirildi.

amaç, kapsam ve halkın kazanımı:

Kurnaz, projenin amacını gençlerin ve çocukların güvenli ve konforlu alanlarda spor yapmalarını sağlamak ve toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmek olarak açıkladı. Başkan, "Çocuklarımız ve gençlerimizin keyifle ve güvenle vakit geçirecekleri spor alanları oluşturuyoruz" sözleriyle projenin önceliğini özetledi. Proje tamamlandığında Kadifekale sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda yeni bir sosyal yaşam alanı kazanmış olacak.

Yetkili açıklamalarda, proje yaklaşımının "İlkadım’a Değer Katan Belediyecilik" anlayışıyla örtüştüğü; modern ve güvenli spor alanlarının mahalledeki farklı yaş gruplarının spor yapmasına imkân vereceği belirtildi. Belediye yönetimi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla benzer projelerin sürdürüleceğini de ifade etti.

Vatandaşlar için erişilebilir ve güvenli tesisler oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmaların, bölge sakinlerinin günlük yaşamına olumlu katkı sunması bekleniyor. Yapım sürecinin ilerleyişine ilişkin bilgiler yetkililerce paylaşılmaya devam edecek ve proje tamamlandığında kullanım şartları hakkında bilgilendirme yapılacak.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, 30 AĞUSTOS SPOR TESİSİ PROJESİ İLE HER YAŞTAN VATANDAŞIN, SPORTİF FAALİYETLERE KATILIMININ DESTEKLENECEĞİNİ SÖYLEDİ.