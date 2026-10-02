Kadıköy'de 8 katlı binada yangın: itfaiye pencereden 14 kişiyi tahliye etti

Yangının çıkışı ve ilk müdahale:

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın giriş katında başladı. Görgü tanıkları ve alınan ilk bilgilere göre, binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükseldiği iddia edilen alevler kısa sürede büyüyerek bina içine yayıldı ve yoğun duman oluştu.

Tahliye ve kurtarma çalışmaları:

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar pencerelere çıkarak yardım çağrısında bulundu. Çevredeki ihbarlar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. İtfaiye ekipleri hem yangını söndürme hem de tahliye çalışması yürüttü; ekiplerin çalışması sonucu 14 kişi binadan güvenli biçimde çıkarıldı.

Sağlık müdahalesi ve inceleme:

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti başlatıldı.

KADIKÖY'DE 8 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ ELEKTRİK PANOSUNDAN YÜKSELDİĞİ İDDİA EDİLEN ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜYEREK BİNAYA SIÇRADI.