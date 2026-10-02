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Bingöl'de ticari taksi bisiklete çarptı: iki yaralı

Bingöl'de Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde ticari taksinin bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bingöl'de ticari taksi bisiklete çarptı: iki yaralı

bingöl'de trafik kazası

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi bir bisiklete çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detayların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirledi.

BİNGÖL’DE TİCARİ TAKSİ BİSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI

BİNGÖL’DE TİCARİ TAKSİ BİSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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