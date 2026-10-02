Bingöl'de ticari taksi bisiklete çarptı: iki yaralı

bingöl'de trafik kazası
Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi bir bisiklete çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.
kaza yeri ve müdahale:
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.
polis incelemesi:
Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detayların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirledi.
BİNGÖL’DE TİCARİ TAKSİ BİSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI
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