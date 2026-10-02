Bingöl'de ticari taksi bisiklete çarptı: iki yaralı

bingöl'de trafik kazası

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ticari taksi bir bisiklete çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

polis incelemesi:

Polis ekipleri kaza mahallinde inceleme yaptı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin detayların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirledi.

BİNGÖL’DE TİCARİ TAKSİ BİSİKLETE ÇARPTI: 2 YARALI