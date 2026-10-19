Kadıköy'de kaldırıma kurulan vinç devrildi, binanın girişi zarar gördü

Olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, saat 10.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki inşaat için kaldırıma kurulan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek 11 katlı binanın giriş bölümüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle binanın girişinde ve bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından cadde tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri binada inceleme yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Vinç kaldırma ve inceleme çalışmaları:

Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı ve binada hasarın boyutu değerlendirilerek güvenlik önlemleri sürdürülüyor. Polis ekipleri olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı; vinç devrilme sebebi henüz tespit edilmedi.

Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf için güvenliğin sağlanması öncelikli tutulurken, yetkililer bölgedeki trafiğin açılması ve hasarlı bölümün onarımı için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

KADIKÖY'DE İNŞAAT ÇALIŞMASI İÇİN KALDIRIMA KURULAN VİNÇ 11 KATLI BİNANIN GİRİŞİNE DEVRİLDİ. BİNANIN GİRİŞ BÖLÜMÜNDE HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI.