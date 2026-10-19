Moraller yükseldi: Keçiörengücü üç maçlık seriyi 7 puanla kapattı

maçta öne çıkanlar:

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz maçın genel görüntüsüne ve takımın son dönemdeki performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

Maç boyunca her iki takımın da fiziksel ve mental yorgunluk gösterdiğini vurgulayan Korkmaz, milli ara dönüşü ve yoğun fikstürün etkilerine dikkat çekti. Öte yandan Keçiörengücü'nün ilk yarıda daha fazla boş alan yakaladığı ve bu periyotta daha çok pozisyon ürettiği belirtildi.

korkmaz'ın değerlendirmesi:

Basın toplantısında konuşmasına geçtiğimiz haftaki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye dilekleriyle başlayan Korkmaz, "Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı. Takımın saha içindeki performansını değerlendirirken, Iğdır FK ile oynanan tempolu maçın yarattığı yorgunluğun her iki ekipte de hissedildiğini söyledi.

Korkmaz, akışı kontrol etme ve boş alanları değerlendirmenin önemine vurgu yaparak, "Belki yorgunlukla oynadığımız maç esnasında yani ilk yarı esnasında daha sakin kalabilseydik, maçı daha önce koparabilirdik" dedi. Ayrıca antrenmanlarda bu tür anlara hazırlık yaptıklarını, üç gün boyunca bu durumları çalıştıklarını aktardı.

Teknik direktör sözlerini "3 maçlık bir seriyi 7 puanla bitirdik" şeklinde özetleyerek, alınan sonuçların moral bulduklarını gösterdiğini ifade etti.

geleceğe bakış ve hedefler:

Korkmaz, ligde her puanın önemine işaret ederek geçen haftaki içerideki beraberliğin değerini hatırlattı. O haftaki beraberliğin aslında ne kadar kıymetli olduğunu bu maçla tanzim ettiklerini söyledi ve takımın oyununu olgunlaştırma çabalarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Son dakikaların nasıl oynanacağı, takım içi dinamiklerin korunması ve hem oynayan hem de oynamayan tüm oyuncuların zinde tutulması konularına odaklanacaklarını aktaran Korkmaz, Karagümrük'e gelecek maçlarında başarı dileklerinde bulundu.

Basın toplantısında öne çıkan nokta, teknik ekibin fiziksel hazırlık ve mental disiplin üzerinde durması; Keçiörengücü'nün ise zorlu periyotlardan alınan puanlarla yoluna devam etme kararlılığı oldu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıya göre ilk yarıda daha çok pozisyon bulduklarını belirterek, "3 maçlık bir seriyi 7 puanla bitirdik" dedi.