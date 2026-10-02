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Kadın atölyesinden çıkan el emeği ürünler aşevi için sıcak yemeğe dönüşecek

Kars'ta gönüllü kadınların ürettiği el işi ürünler hayır çarşılarında satılacak; gelir Türk Kızılay Kars Aşevi'ne kaynak olup sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadın atölyesinden çıkan el emeği ürünler aşevi için sıcak yemeğe dönüşecek

Kars'ta gönüllilik ve üretim bir arada

Türk Kızılay Kars Şubesi Kadın Atölyesi, gönüllü kadınları üretim, eğitim ve dayanışma çatısı altında buluşturuyor. Gönüllü eğitmenlerin desteğiyle hazırlanan el emeği ürünler, belirli dönemlerde düzenlenecek hayır çarşılarında satışa sunulacak. Satışlardan elde edilen gelir, Türk Kızılay Kars Aşevi için kaynak oluşturacak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına sıcak yemek olarak ulaşacak.

Nasıl işleyecek:

Atölyede kadınlar farklı el sanatları ve üretim süreçlerini öğreniyor; ortaya çıkan ürünler hayır çarşılarında vatandaşların beğenisine sunuluyor. Ürünlerin satışıyla elde edilen gelir doğrudan aşevi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine yönlendirilecek. Böylece kadınların günler süren emeği, satın alma işlemiyle birlikte sosyal desteğe dönüşecek ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek gitmesini sağlayacak.

Kızılay yetkililerinin mesajı:

Kızılay Kars Şube Başkanı Kübra Hüryurt çalışmanın gönüllülük esasına dayandığını vurguladı ve süreci şu sözlerle anlattı: "Aşevi’nin sürdürülebilirliği noktasında çeşitli zamanlarda hayır çarşıları düzenleyeceğiz. Bu çalışmalar için ürünlere ihtiyacımız var. Bu ürünleri dışarıdan satın alma gibi bir bütçemiz olmadığı için burada ürettiğimiz, gönüllülerimiz aracılığıyla hazırlanan ürünleri hayır çarşılarında satacağız. Satacağımız ürünlerden elde edilen gelir tamamen aşevimizin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve aşevi desteğinin ulaştırılmasında yardımcı olacak".

Hüryurt, modelin yaygın etkisine de işaret ederek ekledi: "Bir iyilik zincirinin halkasını oluşturacak aslında burada üretilen ürünler. Burada üretilen her bir ürün, başka birinin satın almasıyla birlikte aşevine katkı sağlayacak ve başka bir insanın kapısına sıcak yemek gitmesine neden olacak. Gerçekleşen her ürün, iyilik zincirinin halkasını oluşturacak. Yine aynı zamanda Kızılay Genel Merkezimizin başlatmış olduğu 81 ilde, 81 aşevi projesi kapsamında bazı dönemlerde gerçekleştireceğimiz hayır çarşılarından elde edeceğimiz gelirler, diğer illerde yapılacak aşevlerine katkı sağlamış olacak. Bugün burada üretilen ürünleri satın alan hayırseverlerimiz, 81 ilin herhangi birinde açılacak ve 81 ilin herhangi bir noktasında çalınacak bir kapıya hayır ulaştırmış olacak".

Toplumsal dayanışma ve kadınların rolü:

Kadın Atölyesi yalnızca üretim merkezi değil; aynı zamanda sosyalleşme, beceri edinme ve ekonomik hayata katılım için bir alan işlevi görüyor. Atölyede edinilen becerilerin ilerleyen süreçte kişisel üretime ve gelir elde etmeye katkı sunması hedefleniyor. Kars Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliği, Türk Kızılay Genel Merkezi, bağışçılar ve gönüllülerin desteğiyle aşevi çalışmalarının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Böylece atölyede hazırlanan her bir ürün, hayır çarşısında alındığında doğrudan aşevi kaynaklarına dönüşecek ve ihtiyaç sahibi bir vatandaşın sofrasına sıcak yemek olarak ulaşacak; proje hem yerel dayanışmayı hem de daha geniş çaplı yardım ağlarını besleyecek.

KARS&#039;TA GÖNÜLLÜ KADINLARIN EL EMEĞİYLE HAZIRLADIĞI ÜRÜNLER, DÜZENLENECEK HAYIR ÇARŞILARINDA SATIŞA...

KARS'TA GÖNÜLLÜ KADINLARIN EL EMEĞİYLE HAZIRLADIĞI ÜRÜNLER, DÜZENLENECEK HAYIR ÇARŞILARINDA SATIŞA SUNULARAK İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN SOFRASINA SICAK YEMEK OLARAK ULAŞACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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