Kadın diplomasisi ankara'da buluştu: Türk dünyası temsilcileri görüşlerini paylaştı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13’üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen “Türk dünyasında diplomaside kadın” paneli Ankara’da gerçekleşti. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen panele, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, ülke temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

katılımcılar ve temsilcilikler:

Panelde Türkiye'yi Tuğba Işık Ercan, Kazakistan'ı Sholpan Karinova, Kırgızistan'ı Prof. Dr. Gulnara Botokanova, Özbekistan'ı Halilova Hurshida Abduvaliyevna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkmenistan'ı ise TÜRKSOY Türkmenistan Ülke Temsilcisi Laçin Övezgeldiyeva temsil etti. Katılımcılar, ülkeler arası kadın dayanışması ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı.

açılışta yapılan vurgular:

Açılış konuşmasını yapan Tuğba Işık Ercan, kadınların bilgi ve potansiyelinin hayatın her alanına yansıtılmasının güçlü toplum ve kalkınma için temel şart olduğunu belirtti. Ercan, Türk dünyasının ortak dil, kültürel değerler ve tarihî hafızası gibi unsurlarının kadınların önünü açmak için özel bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Konuşmasında Orhun Yazıtları'na atıf yaparak, yaklaşık 13 yüz yıl önce Orhun Vadisi'nde taşlara kazınan satırlarda geçen İlbilge Hatun örneğini hatırlattı ve bu örneğin kadının tarih boyunca devlet yönetimi ve karar alma süreçlerindeki yerini gösterdiğini vurguladı.

Ercan ayrıca Umay ana inancındaki kut anlayışından Hakan ile Hatun'un birlikte anıldığı törenlere kadar geleneksel uygulamaların, "Türk Devlet geleneğinde egemenliğin ataerkil bir yapıdan ziyade ortak bir emanet" olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk birliğine dair sözlerine de atıf yapan Ercan, Atatürk'ün; "Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi, yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır" sözlerini anımsattı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk dünyası ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti.

panelde öne çıkan konular:

Panelde temel gündem maddeleri arasında kadın diplomasisi, kadınların liderlik rolleri ve karar alma süreçlerine katılımı yer aldı. Temsilciler; kadınların diplomasi ve yönetişim mekanizmalarındaki rollerinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti, ülkeler arasında kadınlar arası dayanışmanın artırılmasının kültürel etkileşimi derinleştireceğini ve eğitim ile girişimcilik alanlarında yeni fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Ayrıca kadınların ekonomik hayata katılımı, aile politikaları, gençlerin geleceği ve toplumsal dayanışma gibi alanlarda ortak projeler geliştirilmesinin ilişkileri toplumların gündemine daha fazla taşıyacağı ifade edildi. Paneldeki temsilciler, ortak değerler ve hedefler doğrultusunda kadınların Türk dünyasının gelecek inşasına daha fazla katkı sunmasını temenni etti.

Toplantı, katılımcı ülkeler arasında kadınların cemiyet hayatı, politika ve diplomasi alanlarında daha görünür ve etkin olmasına yönelik adımların değerlendirildiği bir platform olarak sona erdi.

TUĞBA IŞIK ERCAN AÇILIŞ KONUŞMASINDA "TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE EGEMENLİK, ATAERKİL BİR YAPIDAN ZİYADE ORTAK BİR EMANETTİR" DEDİ.