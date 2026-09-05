Kadınlar teknolojide üretici ve karar verici olacak: balkanlarda yeni ekonomik köprü çağrısı

Üsküp buluşmasında kadınların teknoloji ve girişimcilikteki rolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması’nda kadınların ekonomideki rolüne ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Buluşmada Balkanlar’ın dört bir yanından gelen girişimci kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, bölgedeki kadınların artık yalnızca üretmediğini, şirket kurduğunu, istihdam oluşturduğunu ve teknoloji geliştirdiğini söyledi.

Bakan Göktaş'ın vurgusu şöyleydi: kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmalarını istediklerini belirterek, kadın girişimciliğini sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

kadın girişimciliği ile yeni ekonomik köprüler:

Göktaş, Türkiye ile Balkanlar arasında kadın girişimciler üzerinden yeni bir ekonomik iş birliği modeli kurulabileceğini kaydetti. Bölgenin genç ve dinamik insan kaynağı ile Türkiye’nin sanayi altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji kapasitesinin birbirini tamamlayabileceğini belirtti. Bu çerçevede bir Balkanlar kadın girişimcilik ağı öneren Bakan, ağ sayesinde Üsküp’teki bir girişimcinin İstanbul’daki bir yatırımcıya, Priştine’deki bir girişimcinin Saraybosna’daki bir kadınla ortak projeye ulaşabileceğini; Sofya’daki bir kadının Orta Asya, Körfez veya Afrika pazarlarına açılabileceğini örnekledi.

Göktaş, sözlerini, iş birliklerinin geçmişin bağlarına değil, geleceğin ortak başarılarına dayanarak inşa edilmesi gerektiği vurgusuyla sürdürdü: "Birlikte üretelim, birlikte yatırım yapalım, yeni pazarlara açılalım" dedi ve Türkiye'nin vatandaşları ve soydaşları nerede yaşarsa yaşasın desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

eğitim, temsil ve dijital beceriler:

Bakan, dünyanın dijitalleşme, yapay zeka, veri ekonomisi ve yeni üretim modelleriyle dönüşüm geçirdiğine dikkat çekti ve bu dönüşümün dışında kalan aktörlerin rekabet gücünü kaybedebileceğini söyledi. Kadınların teknoloji şirketlerinin karar mekanizmalarında halen arzu edilen düzeyde temsil edilmediğini belirten Göktaş, bunun sadece temsil değil; aynı zamanda bir kalkınma, adalet ve güvenlik meselesi olduğuna işaret etti.

Veri setlerinde ve teknoloji ekiplerinde kadınların yeterince temsil edilmemesinin toplumun tüm ihtiyaçlarını doğru şekilde yansıtmayabileceğini kaydeden Bakan, bu nedenle kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla buluşturulması, kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine finansman ve yatırım desteğinin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Göktaş ayrıca son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe kadar kadınların önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik reformların hayata geçirildiğini hatırlattı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirmek amacıyla 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını uyguladıklarını; ayrıca Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ve Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim programlarıyla girişimcilik yolculuklarını desteklediklerini anlattı.

Göktaş, toplantıda ayrıca kadın girişimciliğinin finansmana ve pazarlara erişim, dijital becerilerin artırılması ve uluslararası iş ağlarına dahil olma konularında atılan adımları ve yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Kendisi, "bizim görevimiz bu cesareti imkanla, emeği fırsatla, fikri sermayeyle buluşturmaktır" sözleriyle desteğin somut adımlarla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Kadının gücü, girişimciliğin geleceği" özel oturumuna da katılan Bakan, kadınların kapasite geliştirilmesine yönelik politikaları anlattı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ