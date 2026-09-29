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Kadınlara özel cengerli kilim kursu Erzincan'da başlıyor

Erzincan Belediyesi'nin ERMEK'i, el sanatlarına ilgi duyan kadınlar için 5 Ekim 2026'da Dörtyol Süleyman Demirel İş Merkezi 2. katında cengerli kilim kursu başlatıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 07:45

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kadınlara özel cengerli kilim kursu Erzincan'da başlıyor

Kurs hakkında:

Erzincan Belediyesi bünyesindeki Erzincan Meslek Edindirme Kursları (ERMEK) tarafından kadınlara yönelik cengerli kilim dokuma kursu açılacak.

Uygulama yeri ve tarih:

El sanatlarına ilgi duyan kadınlara yönelik düzenlenecek kurs, Dörtyol Süleyman Demirel İş Merkezi'nin 2. katında gerçekleştirilecek. Kursun başlangıç tarihi 5 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

Kayıt ve iletişim:

Kurs hakkında bilgi almak isteyenler, doğrudan ERMEK'ten bilgi alabilecek. Erzincan Belediyesi, el sanatlarına ilgi duyan tüm kadınları kursa katılmaya davet etti.

ERZİNCAN’DA KADINLARA YÖNELİK CENGERLİ KİLİM DOKUMA KURSU BAŞLIYOR

ERZİNCAN’DA KADINLARA YÖNELİK CENGERLİ KİLİM DOKUMA KURSU BAŞLIYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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