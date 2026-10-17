Kadınlara yönelik irşat ve tefsir programları Bayburt'ta devam ediyor

Bayburt'ta kadınlara yönelik dini programlar sürüyor

Bayburt Müftülüğü tarafından düzenlenen kadınlara yönelik irşat programları ve tefsir dersleri devam ediyor. Programlarda İslam’ın günlük yaşama ilişkin öğütleri ve toplumsal dayanışmanın önemi ön plana çıkarılıyor.

Sohbet: İslam’da iyilik ve infak:

TDV Kadın Kolları Merkezinde gerçekleştirilen programda Müftü Yardımcısı İlim Tatlı tarafından 'İslam’da İyilik ve İnfak' konulu bir sohbet yapıldı. Tatlı, iyiliğin yalnızca maddi yardım olmadığını; güzel söz, paylaşma ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın da iyiliğin ayrılmaz parçaları olduğunu vurguladı.

Tefsir dersleri: Mü’minûn suresinin yorumu:

Bayburt Müftülüğünün haftalık tefsir dersleri kapsamında Diyanet Gençlik Merkezi'nde Mü’minûn suresinin tefsiri işlendi. Derslerde surenin taşıdığı mesajlar ve ayetlerin anlamları katılımcılara açıklandı, günlük hayata yansımaları ele alındı.

Programlar, kadınların dini bilgi birikimini artırmayı ve toplum içinde dayanışma bilincini güçlendirmeyi hedefleyen düzenli etkinlikler olarak sürdürülüyor.

BAYBURT’TA KADINLARA YÖNELİK DİNİ PROGRAMLAR SÜRÜYOR