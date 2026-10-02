Kadirli'de motosikletle kaçırılan Pamuk güvenlik kamerası sayesinde sahibine kavuştu

Olayın gelişimi:

Olay, Kadirli Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 643 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaştıkları köpeği dakikalarca kovalayan motosikletli 2 kişi, hayvanın kaçıp sığındığı evin bahçesinden onu alarak uzaklaştı.

Kaçırılan köpeğin adı Pamuk olarak belirtildi; saldırganların davranışı mahalle sakinleri ve ev sahipleri tarafından güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Polisin çalışması ve teslim:

Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan hızlı ve yönlendirici çalışma sonucu ekipler, görüntülerdeki köpeği bularak sahibiyle irtibat kurdu ve hayvanı sahibine teslim etti.

Köpeğine yeniden kavuşan sahibi teslim anında büyük sevinç yaşadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

OSMANİYE'NİN KADİRLİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ KİŞİLERCE EVİN BAHÇESİNDEN ÇALINAN KÖPEK BULUNUP SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.