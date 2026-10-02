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Alanyaspor hazırlıklarını hızlandırdı: Erzurumspor FK maçı öncesi taktik ağırlıklı idman

Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı pas ve dar alan çalışmalarıyla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor hazırlıklarını hızlandırdı: Erzurumspor FK maçı öncesi taktik ağırlıklı idman

hazırlıklar sahada ilerliyor:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapıldı.

antrenmanda öne çıkan çalışmalar:

İdman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında takım; pas, koordinasyon çalışmaları ve kısa mesafede oyun kurma üzerine yoğunlaştı. Çalışmalar, top hakimiyeti ve hızlı kısa pas alışverişini artırmayı hedefleyen düzenlemeler içeriyordu.

Seans, dar alanlarda uygulanan oyunlarla sona erdi; bu bölümde oyuncuların alan daraltma, baskı altında top kullanımı ve hızlı çevirme yetenekleri ön plana çıktı. Teknik ekip, antrenman temposunu maç şartlarına uygun şekilde kurguladı.

Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapılacak idmanlarla sürdürecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK’YI KONUK EDECEK OLAN CORENDON ALANYASPOR...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK’YI KONUK EDECEK OLAN CORENDON ALANYASPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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