Kafkas Üniversitesi'nde gençlere radikalleşme uyarısı: bin 985 öğrenci eğitildi

Kars Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Güvenli Geleceğe' seminerlerini Kafkas Üniversitesi'nde gerçekleştirdi

Kars Emniyet Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi'ne yeni başlayan bin 985 birinci sınıf öğrencisini kapsayan eğitim programı ile gençlerin üniversite yaşamında karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini hedefledi. Programın odağında güvenli bir eğitim ortamı sağlamak ve radikalleşme süreçlerine karşı farkındalık oluşturmak yer aldı.

Programın hedefleri:

Seminerlerde öğrencilere, üniversite döneminde görülebilecek tehlikeler ve riskli durumlar hakkında bilgi verildi. Özellikle radikalleşme süreçleri ve terör örgütlerinin gençleri hedef alan yöntemleri üzerinde durularak, öğrencilerin bu tür oluşumların tuzaklarına karşı dikkatli ve bilinçli hareket etmelerinin önemi vurgulandı.

Katılımcılara sosyal çevrelerinde ve dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri kurgu ve propaganda teknikleri anlatıldı; şüpheli durumlarda nasıl davranılması gerektiği ve nereden destek alınabileceği konusunda yol gösterildi. Eğitimlerin amacı, gençlerin riskleri tanıyarak erken uyarı vermelerini ve gerektiğinde yetkili birimlerle iletişime geçmelerini sağlamaktı.

Uygulama ve devam eden çalışmalar:

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, sadece seminerlerle sınırlı kalmayacak şekilde planlandı. Bilgilendirme faaliyetleri ve farkındalık çalışmaları ile öğrencilerin terör örgütlerinin propaganda ve eleman kazanma girişimlerine karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda emniyet kaynakları, gençlerin huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını bildirdi.

Programın üniversiteye yeni başlayan geniş öğrenci kitlesine ulaşması, kampüs güvenliğinin güçlendirilmesi açısından önemli kabul ediliyor. Öğrencilerden beklenen, öğrendikleri uyarılara dikkat ederek şüpheli olayları yetkili birimlere bildirmeleri ve danışma kanallarından destek almalarıdır.

Kars Emniyet Müdürlüğü, benzer bilgilendirme ve önleyici çalışmalarla gençlerin eğitim hayatını güvenli kılmaya yönelik faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

KARS’TA BİN 985 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE “EL ELE GÜVENLİ GELECEĞE” SEMİNERİ(KARS-İHA)