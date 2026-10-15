Kağıthane'de Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi su altında kaldı

Kağıthane'de taşkın:

İstanbul’da dün etkili olmaya başlayan şiddetli yağış, Kağıthane Deresi’nin taşmasına neden oldu. Dere kenarındaki Sadabad Bahçesi kısa sürede suyla dolarken, bahçe içinde yer alan tarihi Sadabad Camii ile Sedef Atölyesi büyük bölümünün su altında kaldığı görüldü.

havadan görüntüler:

Havadan çekilen görüntülerde, bahçe ve çevresi adeta göle dönmüş durumda. Görüntülerde camiinin çevresindeki su birikintileri ve atölye alanının suyla kaplanmış hali net biçimde izlenebiliyor. Bölgeyi etkisi altına alan yağmur suyunun yayılımı, havadan alınan karelerle açıkça ortaya çıktı.

tarihi yapıların durumu:

Sadabad Camii ve Sedef Atölyesi'nin büyük bölümünün su altında kalması, tarihi yapının çevresel koşullardan nasıl etkilendiğine dair endişeleri gündeme getiriyor. Görüntüler, bahçe, cami ve atölye çevresinin yoğun yağış sonrası suyla kuşatıldığını gösteriyor; yetkililerin ve restorasyon ekiplerinin yapının durumuna ilişkin değerlendirmeleri bekleniyor.

Haber fotoğraf ve videoları, bölgedeki taşkının boyutunu görsel olarak belgeleyerek, Kağıthane Deresi çevresindeki yerleşim ve tarihi alanlarda yaşanan su baskınının etkisini gözler önüne serdi.

Sular altında kalan Sadabat Camii böyle görüntülendi