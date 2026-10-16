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Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

15 Ekim'de Kağıthane'de düzenlenen operasyonda, pregabalin ve amfetamin içeren binlerce hap ile 50 kg MDMA hammaddesi bulundu, 2 gözaltı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kağıthane’de üretim tesisine yönelik baskın: binlerce hap ve 50 kg MDMA ele geçirildi

Operasyonun detayları:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, 15 Ekim'de Kağıthane'de belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda üretime yönelik malzeme ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

ele geçirilenler ve miktarlar:

Aramalarda 40 bin pregabalin içeren hap, 58 bin 500 amfetamin içeren hap, 18 kilogram pregabalin, 46 kilogram amfetamin ve 50 kilogram MDMA hammaddesi bulundu.

soruşturma ve değerlendirme:

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin miktarının, hem iç pazarda dağıtım hem de ekstazi üretiminde kullanılabilecek ölçeğe işaret ettiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kağıthane'de uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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