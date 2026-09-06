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Kağızman'da Aras Nehri kıyısında bulunan cansız bedenin kimliği araştırılıyor

Kağızman'da Aras Nehri kıyısında kimliği belirsiz bir ceset bulundu; jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesi, kimlik ve ölüm nedenini belirleyecek.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 17:01

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kağızman'da Aras Nehri kıyısında bulunan cansız bedenin kimliği araştırılıyor

Kağızman'da Aras Nehri kıyısında ceset bulundu

Kağızman ilçesine bağlı Akçay köyü mevkiinde Aras Nehri kıyısında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayı fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

olay yerinde müdahale:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

inceleme ve soruşturma:

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni, kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kimlik ve kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

KAĞIZMAN’DA ARAS NEHRİ KIYISINDA BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU. KİMLİK BİLGİLERİNE RASTLANILMAYAN...

KAĞIZMAN’DA ARAS NEHRİ KIYISINDA BİR KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU. KİMLİK BİLGİLERİNE RASTLANILMAYAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ, KİMLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE KESİN ÖLÜM NEDENİNİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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