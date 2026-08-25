Dolar 48,0966 +0,05%
Euro 56,1492 +0,08%
Bist 14.443,85 -0,40%
Altın Gram 7.255,12 -0,13%
EUR/USD 1,1671 +0,04%
Brent Petrol 88,06 -2,74%
--°

Müftü Sarıkamış'ta tarlada: çiftçilere bereket ve kazasız sezon temennisinde bulundu

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, köylerde tarlada çalışan üreticilerle sohbet edip, sıcak günlerde bereketli ve kazasız bir sezon diledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Müftü Sarıkamış'ta tarlada: çiftçilere bereket ve kazasız sezon temennisinde bulundu

Ziyaretin kapsamı:

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, ilçe merkezi ve köylerde yürüttüğü ziyaretler kapsamında tarlalarında emek veren üreticilerle doğrudan bir araya geldi. Müftü Divani, sahada çalışan vatandaşların günlük çalışma koşullarını yerinde görerek sohbet etti ve üretimin gidişatını dinledi.

Saha sohbetleri ve talepler:

Tarım arazilerinde yürütülen ziyaretler sırasında, Müftü Divani sıcak hava koşullarına rağmen tarlada çalışmaya devam eden çiftçilerle uzun sohbetler gerçekleştirdi. Sohbetlerde, üreticilerin mevsimsel beklentileri, iş gücü ve hasat süreçlerine ilişkin gözlemler aktarıldı; çiftçiler yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Divani, konuşmalarında çiftçilerin emeğini vurgulayarak helal rızık kazanma çabalarına saygı gösterdi ve üreticilere hem moral hem de kolaylık dileklerini iletti. Ziyaret sırasında yapılan temenniler arasında bereketli ve kazasız bir sezon isteği öne çıktı.

Hasat dönemi ve yerel beklentiler:

Sarıkamış'ta yaz mevsimiyle birlikte tarlalardaki yoğunluğun arttığı, önümüzdeki günlerde hasat dönemine hazırlık çalışmalarının süreceği not edildi. Müftü Divani, üretimin devam ettiği bu dönemde sahada olmanın hem dayanışma hem de toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti.

Çiftçiler de ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek Müftü Divani'ye teşekkür etti; köy ziyaretleri, yerel dinamiklerin ve üreticilerin gündeminin doğrudan aktarılmasına olanak sağladı. Ziyaret, hem manevi destek hem de üreticiyle kurulan yakın iletişim açısından değerlendirilerek olumlu karşılandı.

SARIKAMIŞ MÜFTÜSÜ DİVANİ, TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ MÜFTÜSÜ DİVANİ, TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Baruş öğrencilerle 650 dekarda yerli buğday hasadına katıldı
images

Cedidiye Meydanı, dükkanlarıyla kent merkezini canlandıracak
images

Rüyayla başladı, bebekten yetişkine yarım asırlık iyilik örüyor
images

Salça kazanında imece: Alaybey'de komşuluk ve kış hazırlığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Besni'de kavşak çarpışması: biri çocuk 4 kişi yaralandı

Hataylı minik ressam TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye birincisi oldu

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi