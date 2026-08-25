Müftü Sarıkamış'ta tarlada: çiftçilere bereket ve kazasız sezon temennisinde bulundu

Ziyaretin kapsamı:

Sarıkamış İlçe Müftüsü Dr. Muhammet Divani, ilçe merkezi ve köylerde yürüttüğü ziyaretler kapsamında tarlalarında emek veren üreticilerle doğrudan bir araya geldi. Müftü Divani, sahada çalışan vatandaşların günlük çalışma koşullarını yerinde görerek sohbet etti ve üretimin gidişatını dinledi.

Saha sohbetleri ve talepler:

Tarım arazilerinde yürütülen ziyaretler sırasında, Müftü Divani sıcak hava koşullarına rağmen tarlada çalışmaya devam eden çiftçilerle uzun sohbetler gerçekleştirdi. Sohbetlerde, üreticilerin mevsimsel beklentileri, iş gücü ve hasat süreçlerine ilişkin gözlemler aktarıldı; çiftçiler yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirdi.

Divani, konuşmalarında çiftçilerin emeğini vurgulayarak helal rızık kazanma çabalarına saygı gösterdi ve üreticilere hem moral hem de kolaylık dileklerini iletti. Ziyaret sırasında yapılan temenniler arasında bereketli ve kazasız bir sezon isteği öne çıktı.

Hasat dönemi ve yerel beklentiler:

Sarıkamış'ta yaz mevsimiyle birlikte tarlalardaki yoğunluğun arttığı, önümüzdeki günlerde hasat dönemine hazırlık çalışmalarının süreceği not edildi. Müftü Divani, üretimin devam ettiği bu dönemde sahada olmanın hem dayanışma hem de toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu belirtti.

Çiftçiler de ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini ifade ederek Müftü Divani'ye teşekkür etti; köy ziyaretleri, yerel dinamiklerin ve üreticilerin gündeminin doğrudan aktarılmasına olanak sağladı. Ziyaret, hem manevi destek hem de üreticiyle kurulan yakın iletişim açısından değerlendirilerek olumlu karşılandı.

SARIKAMIŞ MÜFTÜSÜ DİVANİ, TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU(KARS-İHA)