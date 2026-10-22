Kahraman gaziler yurt öğrencileriyle vatan ve fedakarlık üzerine buluştu

Kahramanlarla yüz yüze buluşma

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında, vatan ve kahramanlık temalı sohbetler Veysel Karani KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerle gaziler arasında doğrudan diyalog kurulmasını hedefleyen Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projesi kapsamında düzenlendi.

Gazi anlatıları ve gençlerle bağ kurulması:

Programda kahraman gaziler, gençlere yaşamlarından kesitler, cephe ve görev anıları ile kişisel tecrübelerini aktardı. Samimi bir ortamda gerçekleşen oturumlarda, gaziler; fedakârlık, dayanışma ve milletçe birlik olmanın anlamını kendi yaşanmışlıkları üzerinden anlattı. Öğrenciler, doğrudan soru sorma imkânı bularak tarihle yüzleşme ve tarih bilincini pekiştirme fırsatı elde etti.

Gazilerin paylaşımları, yalnızca anı dinlemekle sınırlı kalmayıp gençlerin milli ve manevi değerler konusundaki farkındalığını artırıcı nitelikteydi. Sohbetler süresince vatan sevgisi, sorumluluk bilinci ve kahramanlık ruhu öne çıkan temalar oldu.

Milli değerlerin aktarımı ve teşekkür:

Etkinlik, geçmişin fedakârlıklarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayarak kahramanlarla gençler arasında gönül köprüleri kurulmasına katkı sağladı. Program sonunda, anı ve tecrübelerini paylaşan gazilere teşekkür edilerek, vatan uğruna fedakârlık gösteren tüm kahramanlar saygı ve minnetle anıldı.

Organizatörler, benzer buluşmaların devam edeceğini belirterek, gençlerin tarih bilincinin güçlenmesinin ülke geleceği için önemine vurgu yaptı. Vatan sevgisiyle yetişen yeni nesillerin, bu emanetleri sahiplenerek geleceğe taşıması amaçlanıyor.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VATAN VE KAHRAMANLIK BULUŞMASI KAPSAMINDA KAHRAMAN GAZİLER, VEYSEL KARANİ KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.