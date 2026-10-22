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Yüksek katta emniyetsiz çalışma mahallede paniğe yol açtı

Adıyaman'da bir kişi emniyet kemeri takmadan binanın dış cephesinde metrelerce yüksekte çalıştı; görüntüler çevrede korku ve tepki oluşturdu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüksek katta emniyetsiz çalışma mahallede paniğe yol açtı

Adıyaman merkezde tehlikeli anlar

Adıyaman merkez Yeni Mahalle'de kaydedilen görüntüler, bir kişinin binanın üst katındaki pencerenin dışında dar bir çıkıntı üzerinde durarak çalıştığını ortaya koydu. Kişinin emniyet kemeri ya da başka bir koruyucu ekipman kullanmaması, metrelerce yükseklikteki bu çalışmayı izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.

Görüntüler ne gösteriyor:

Kayda yansıyan sahnelerde, şahıs pencere kenarındaki dar alanı tutunarak kullanıyor ve dengesini korumak için tehlikeli hareketler yapıyor. O anlarda çevrede bulunanlar endişeyle izlerken, herhangi bir düşme riskine karşı alınmış bir güvenlik tedbiri görünmüyordu. Bu durum, izleyenlerde hem korku hem de tepki yarattı.

İş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirme:

Olay, yüksek katlarda yürütülen çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini zorunlu kıldığını bir kez daha hatırlattı. Yüksekte çalışma sırasında uygun ekipman, eğitim ve denetim sağlanmadığında olası kazalar ciddi sonuçlar doğurabilir; bu nedenle işveren ve çalışan sorumluluğunun önemine vurgu yapılıyor.

Yetkililere ait herhangi bir müdahale veya açıklama görüntülerde yer almazken, olayın çevrede yarattığı endişe kayıt altına alındı. Benzer sahnelerin önlenmesi için güvenlik ekipmanlarının rutin kullanımı ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

ADIYAMAN’DA BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDE HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞAN ŞAHIS...

ADIYAMAN’DA BİR BİNANIN DIŞ CEPHESİNDE HERHANGİ BİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALMADAN ÇALIŞAN ŞAHIS, GÖRENLERİN YÜREĞİNİ AĞZA GETİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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