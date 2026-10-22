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Tut'ta gençlere güvenli yolculuğun kuralları öğretiliyor

Tut'ta Atatürk Ortaokulu'nda öğrenciler, Tut İlçe Emniyet Amirliği'nden trafik kuralları, güvenli bisiklet ve 112 Acil Çağrı eğitimi aldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tut'ta gençlere güvenli yolculuğun kuralları öğretiliyor

Eğitim düzenlendi:

Adıyaman'ın Tut ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik ve güvenlik eğitimi düzenlendi. Etkinlik, Tut İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Atatürk Ortaokulu öğrencilerine verildi.

İşlenen konular:

Eğitimde trafik ve çevre bilinci, trafik işaret ve levhalarının tanıtımı, güvenli bisiklet kullanımı ve trafikte görünürlüğün önemi üzerinde duruldu. Ayrıca emniyet kemeri kullanımı gibi temel güvenlik uygulamalarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Yaya ve oyun güvenliği ile acil çağrı bilinci:

Öğrencilere yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin doğru kullanımı, güvenli oyun alanlarının seçimi ve trafik kurallarına uyulmasının önemi anlatıldı. Eğitim kapsamında polislik mesleğinin tanıtımı yapıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezinin nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program, gençlerin trafikte daha bilinçli hareket etmelerini teşvik etmeyi ve güvenli davranışları alışkanlık haline getirmeyi hedefliyor.

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ...

ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK TRAFİK VE GÜVENLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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