ara tatilde müzeye yoğun ilgi:

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, bir haftalık ara tatil boyunca Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce yerli ziyaretçiyi ağırladı. Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında gösterilen müze, özellikle 'Çingene Kızı' mozaiği ve Roma dönemine ait eserleriyle öne çıktı.

eserler ve ziyaretçi yoğunluğu:

Müze salonlarında Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler, hamam kalıntıları ve Fırat Nehri kıyısındaki villalardan çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor. 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi, bu sıra dışı eserleri görmek için müzeye akın etti; ziyaretçi akını nedeniyle müze çevresinde yoğun araç trafiği oluşurken, müze içinde bilet ve ziyaret yoğunluğu yaşandı.

ziyaretçilerin sözleri:

Niğde'den gelen küçük ziyaretçi Elif Şevval Ayden, "Müze çok farklı ve sanatsal bir yer. Gayet güzel, beğendim müzeyi. Gaziantep’te çok fazla tarihi yer gezdim. Eskiden kalma çok sayıda eser var. Görmek isteyenlere de öneririm" dedi.

Ankara'dan gelen Eda Tepebaşı ise, "Müzeyi görmesi için kızımı getirdim. Kızım öğrenci, ben de öğretmenim. Ara tatili değerlendirmek istedik" ifadelerini kullandı; yanındaki kızı da müzeyi çok beğendiğini ve görmek isteyenlere mutlaka tavsiye ettiğini söyledi.

Zonguldak'tan gelen Gökdeniz Karakuş ise, "Zonguldak’tan Gaziantep’i gezmeye geldik. Müzeyi de çok beğendik. Çok çeşitli mozaikler var. Özellikle Çingene Kızı görmek için geldik. Onu da gördük ve bizim için güzel oldu. Herkese burayı görmeyi öneririm tabi ki" dedi. Bir başka minik ziyaretçi de ara tatili gezerek değerlendirdiğini belirtti.

Zeugma Mozaik Müzesi ara tatilde ziyaretçi akınına uğradı