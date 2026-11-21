Brezilya adli makamlarınca 'Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Nusret Skrıjelj, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Operasyonun detayları:

Yakalama, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile İstanbul MİT Bölge Başkanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucu gerçekleştirildi. Operasyon, şüphelinin yakalanmasına yönelik uzun süreli istihbarî takip ve saha çalışmalarının ardından uygulandı.

Bakırköy'de düzenlenen operasyonda Skrıjelj gözaltına alınırken, hakkında ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Şüphelinin suç bağlantıları:

İncelemede, Skrıjelj'in Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain sevkiyatlarını organize eden Doğu Avrupa merkezli suç örgütünün üst düzey üyelerinden olduğu tespit edildi. Şüphelinin, paravan şirketler aracılığıyla uyuşturucu maddelerin yasal yükler içinde Avrupa'ya sevk edilmesini organize ettiği belirlendi.

Uluslararası operasyonlarda deşifre edilen yazışmalarda, Brezilya'da ele geçirilen 3 ton kokain bağlantısında alıcı olduğu yönünde bulguların olduğu kaydedildi. Soruşturmanın sürdüğü ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ilerleyen hukuki sürecin takip edildiği aktarıldı.

BREZİLYA ADLİ MAKAMLARINCA ‘UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ VE SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA’ SUÇLARINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN ‘NUSRET SKRIJELJ’ İSİMLİ ŞAHIS, İSTANBUL’DA YAKALANDI.