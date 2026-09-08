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Kahramankazan'da sokakta sopalarla kovalama anı görüntülendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ellerinde sopa ve çubuk bulunan çocukların bir yaşıtını sokakta kovalaması, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 23:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahramankazan'da sokakta sopalarla kovalama anı görüntülendi

O anlar kamerada

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Ankara Bulvarı üzerinde yaşanan bir kovalama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iddialara göre ellerinde sopa ve çubuklar bulunan bir grup çocuğun başka bir çocuğu sokak ortasında kovalamaya başladığı görülüyor.

olay yeri ve gelişme:

Kovalamaca sırasında kaçan çocuk, kaldırımda yürüyen genç bir kızın arkasına sığınarak kendisini korumaya çalıştı. Çevredeki esnafın durumu fark edip gruba bağırması üzerine çocuklar geri çekildi ve ellerindeki sopaları salladıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Olayın geçtiği nokta Kahramankazan ilçesi, Ankara Bulvarı olarak kaydedildi.

görüntülerin yansıması ve tepki:

Yaşananlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; video kısa sürede bölgedeki hareketliliği ve çevredeki tepkileri belgeledi. Görüntülerde, kovan grup ile sığınan çocuğun panikli duruşu ve esnafın müdahale çabası dikkat çekiyor. Olayla ilgili yetkililerden veya çocukların ailelerinden yapılan bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Görüntülerin kayda geçirilmesi, hem olaya tanık olanların tutumunu hem de sokak güvenliği tartışmalarını görünür kıldı. Olayın ardından bölgede benzer durumlara karşı farkındalığın artması bekleniyor.

Çocuğu sopalarla kovaladılar: O anlar kamerada

Çocuğu sopalarla kovaladılar: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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