Kahramanmaraş ayağa kalktı, geçici iskan yıl sonuna kadar sonlandırılacak

Kahramanmaraş'ta toparlanma süreci son aşamada

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nda, kentte yürütülen yatırımlar, altyapı çalışmaları ve geçici iskan uygulamalarının son durumu ele alındı. Vali Ünlüer, yapılan değerlendirmeler sonucunda kentin yeniden inşa çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ve kısa süre içinde normalleşme sürecinin tamamlanacağını belirtti.

toplantıda hangi konular gündeme geldi:

Toplantıda, kamu yatırımlarının koordinasyonu, kurumlar arası işbirliği gerektiren hususlar ve deprem sonrası yürütülen projeler detaylı şekilde görüşüldü. Üç ayda bir düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısının amaçlarından biri, il çapında yürütülen yatırımlar arasında uyum sağlamak. Bu oturumda özellikle Büyükşehir Belediyesi ve İller Bankası tarafından yürütülen altyapı yatırımları ile ilgili teknik ve takvimsel değerlendirmeler yapıldı.

Vali Ünlüer, altyapı çalışmaları ile ilgili olarak gelinen noktayı vurgulayarak, şehirde elektrik, su, kanalizasyon ve altyapı bağlantılarının büyük ölçüde tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının da kısa süre içinde bitirileceğini söyledi. Asfaltlama çalışmalarının bir iki ay içinde tamamlanmasıyla birlikte şehrin hem altyapı hem de üstyapı bakımından yenileneceğini ifade etti.

geçici iskan ve konut teslimleri:

Toplantıda geçici iskan alanları ve konteyner kentlerin durumu da ele alındı. Vali Ünlüer, deprem sonrası konumlandırılan konteynerlerin yıl sonunda tamamen kaldırılacağını söyledi. Geçici iskan sürecinin bir ile bir buçuk ay içinde büyük oranda tamamlanması ve kalıcı iskana geçişin hızlandırılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında konteyner iş yerlerinin teslimleri tamamlanmakta ve teslimatlarla birlikte geçici iş yerleri kaldırılıyor. Bu adımın hem kentin görüntüsünü düzene sokacağı hem de geçici kurulumların ortadan kaldırılmasıyla alanların rehabilite edilmesini sağlayacağı belirtildi.

Konut teslimleri noktasında devlet tarafından yapılan yapıların büyük kısmının vatandaşlara teslim edildiği bildirildi. Yerinde dönüşüm ve rezerv alanlardaki bazı konutlarda ise bir iki aylık ek süre kaldığı, bu projelerin de yıl sonuna kadar tamamlanmasıyla devlet yapımı konut ve iş yerlerinin tamamının sahiplerine ulaştırılmış olacağı vurgulandı.

Vali Ünlüer, kentin 6 Şubat öncesi durumunun çok ötesine geçeceğini belirterek, iş yerlerinin çeşitliliğinin artması ve daha güvenli, güçlü şehir dokuları oluşturulması hedefinin gerçekleşmekte olduğunu ifade etti. Eğitim ve sağlık altyapısında sağlanan gelişmelere de dikkat çekildi; şu an yatak kapasitesi ve sınıf sayısı bakımından daha iyi bir noktada olunduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta artık depremden bahsetmemiz mümkün değildir ifadesini kullanan Vali Ünlüer, Cumhurbaşkanı'nın ilk günden beri dile getirdiği 'şehirleri eskisinden daha güçlü hale getireceğiz' sözünün bugün karşılığını bulduğunu söyledi. Kentin ayağa kalktığını, altyapı çalışmalarının son noktaya geldiğini ve üstyapının da kısa sürede tamamlanacağını belirterek, sürecin herkese hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun sürdürülmesi, kalan işler için belirlenen takvimlere uyulması ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesi üzerinde mutabık kalındı. Vali Ünlüer, önümüzdeki dönemlerde de düzenli toplantılarla çalışmanın takip edileceğini açıkladı.

Vali Ünlüer: "Kahramanmaraş'ta artık depremden bahsetmemiz mümkün değildir"