Kahramanmaraş davasında tahliye kararı sonrası ailelerin adalet çağrısı

Duruşmada tahliye kararı ve ailelerin tepkisi

Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin dava sırasında, saldırgan İsa Aras Mersinli’nin annesi P.P.M hakkında oy çokluğuyla tahliye kararı verildi. Duruşma yaklaşık 16 saat sürdü; kararın ardından hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen Ayla Kara’nın yakınları ve avukatları karara tepki gösterdi.

Ailelerin tepkileri:

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan aileler, tahliye kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Okul saldırısında hayatını kaybeden 9 öğrenci ve bir öğretmenin aileleri karardan duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil, 16 saat süren duruşmanın ardından adalet talep ettiklerini söyleyerek, kararın geri alınmasını ümit ettiklerini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınları arasında söz alan Mine Hayva Şişik ve Tuğba Belli kararın ihmalleri ve deliller ışığında değerlendirilmediğini savundu. Şişik, annenin ihmalinin somut delillerle ortaya konduğunu vurgularken, Belli ise benzer olayların emsal oluşturmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Aileler, yaşanan kayıpların ağırlığını ve beklentilerinin aksine çıkan tahliye kararını eleştirdi.

Avukatın açıklamaları ve hukuki yol:

Ailelerin avukatı Özcan Kara, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunarak tahliye kararına karşı yasal itiraz ve başvurular yapacaklarını açıkladı. Kara, kararın oy çokluğuyla alındığını belirterek, karara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edileceklerini, Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinden P.P.M’nin yeniden tutuklanmasını talep edeceklerini ve muhalif üye hakim dışındaki hakimler hakkında reddi hakim başvurusu yapacaklarını bildirdi.

Avukat, duruşma sürecinde ortaya çıkan ihmaller zincirine işaret ederek, daha önce verilen tensip zaptı görüşü ile son karardaki değişimin gerekçelerinin açıklanmasını istedi.

Süreç ve sonraki adım:

Duruşma, mahkeme tarafından 4 Aralık tarihine ertelendi. Ailelerin avukatları ve yakınları, bu ara kararın ardından hukuki yolları kullanarak tahliye kararına itiraz edeceklerini ve adalet talebini sürdüreceklerini kaydetti.

Mahkeme kararına ilişkin tepkiler, hem yaşanan can kayıplarının ağırlığını hem de yargı süreçlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentisini öne çıkarıyor. Ailelerin açıklamaları, dava sürecinin ilerleyen duruşmalarında hukuki ve toplumsal dikkat talep eden bir gündem unsuru olmaya devam edeceğe benziyor.

AİLELER KARARA TEPKİ GÖSTERDİ