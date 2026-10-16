Kahramanmaraş kalesi'nde beyaz baston günü: müzik ve hediye

Kahramanmaraş kalesi'nde beyaz baston günü buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü kapsamında görme engelli vatandaşları tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde ağırladı. Belediyenin düzenlediği etkinlik, hem şehir mirasını deneyimleme hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacı taşıdı.

etkinliğin amacı ve belediyenin yaklaşımı:

Program, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen "Engelsiz Kahramanmaraş" hedefinin parçası olarak planlandı. Belediye, erişilebilirlik ve toplumsal katılımı artırmaya yönelik projelerle görme engelli bireylerin şehir yaşamına daha etkin katılımını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

müzik, paylaşım ve hediye:

Etkinlikte belediyenin oluşturduğu "Bir Başka Orkestra" topluluğu, kalenin atmosferinde bir konser verdi; müzik, katılımcılar arasında ortak bir deneyim ve sıcak bir ortam yarattı. Programın sonunda görme engelli misafirlere beyaz baston hediye edildi ve günün anlamına uygun bir destek sunuldu.

Gün boyu süren program, tarihi mekanda gerçekleştirilen kültürel etkinlikle sosyal hizmetlerin birleştiği bir örnek teşkil etti ve belediyenin erişilebilir kent hedeflerine yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 15 EKİM DÜNYA BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER VE GÜVENLİK GÜNÜ’NDE GÖRME ENGELLİ VATANDAŞLARI KAHRAMANMARAŞ KALESİ’NDE AĞIRLADI.