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Kahramanmaraş'ta 35 bin fidanla başlatılan 33 hektarlık geleceğe nefes seferberliği

11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde Kahramanmaraş'ta 11 noktada, Kapıçam merkezli 33 hektarda 35 bin fidan dikildi; toplumun tüm kesimleri katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta 35 bin fidanla başlatılan 33 hektarlık geleceğe nefes seferberliği

Kahramanmaraş'ta eş zamanlı ağaçlandırma çalışması

Kahramanmaraş'ta 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 farklı noktada toplam 33 hektarlık sahada 35 bin fidan toprakla buluşturuldu. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla düzenlenen etkinliklerin merkezi Kapıçam mevkisi oldu; program Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer himayelerinde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından organize edildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Törene öğrenciler, gaziler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Program boyunca katılımcılar elleriyle fidanları toprakla buluşturdu; tören, protokol üyeleri ve vatandaşların diktikleri fidanlara can suyu vermesiyle sonlandı. Etkinlik, kent genelinde çevre bilincini artırmaya yönelik bir seferberlik olarak değerlendirildi.

hedef, farkındalık ve koruma:

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer programda, 'Milli Ağaçlandırma Günü 2019 yılından bu yana her yıl 11 Kasım’da saat 11.00’de kutlanıyor. Bugün toplumun her kesiminden vatandaşımızla bayram havasında bir ağaç dikme şenliği yaşadık. Buradaki temel amacımız sadece ağaç dikmek değil, çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmaktır. Şehrimizde bu yıl çok şükür büyük yangınlar yaşamadık. Diktiğimiz fidanları korumak ve yeşil vatanı gelecek kuşaklara teslim etmek en büyük görevimiz' ifadelerini kullandı. Vali ayrıca kentin yaklaşık yüzde 35'inin ormanlarla kaplı olduğuna dikkat çekti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu ise ağaçlandırma çalışmalarının il genelinde belirlenen 11 ayrı sahada gün boyu devam ettiğini belirterek, hedeflerinin daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturarak geleceğe kalıcı bir miras bırakmak olduğunu söyledi. Etkinlik, hem alanların ağaçlandırılması hem de toplumda çevre farkındalığının pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olarak kayda geçti.

11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA KAHRAMANMARAŞ GENELİNDE 11 FARKLI NOKTADA TOPLAM 33...

11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA KAHRAMANMARAŞ GENELİNDE 11 FARKLI NOKTADA TOPLAM 33 HEKTARLIK SAHADA 35 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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