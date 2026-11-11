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Perşembe'de karayolunda karşılaşma: iki yaban domuzu sürücüyü şaşırttı

Çaycuma'ya bağlı Perşembe beldesi karayolunda seyreden sürücü, yönünü şaşırıp sağa sola hareket eden iki yaban domuzunu cep telefonuyla kaydetti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Perşembe'de karayolunda karşılaşma: iki yaban domuzu sürücüyü şaşırttı

Perşembe'de karayolunda karşılaşma: iki yaban domuzu sürücüyü şaşırttı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi karayolunda, yolun ortasında görülen iki yaban domuzu sürücüler arasında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

görüntüde öne çıkan anlar:

Sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, karayolundan geçmeye çalışan iki yaban domuzunun yönünü şaşırmış gibi sağa sola hareket ettiği görülüyor. Ani karşılaşma anında araçtaki sürücü kısa bir süreliğine durakladı ve hayvanların hareketlerini izledi.

sonrası ve dikkate değer ayrıntılar:

Kayıtta, bir müddet sonra iki yaban domuzu gözden kayboluyor; sürücünün müdahalesi veya trafik akışına etkisi kayıtlarda yer almıyor. Olay, bölgedeki kara yolunda aniden karşılaşılabilecek yaban hayatı vakalarına işaret ediyor ve sürücülerin bu tür durumlarda temkinli olması gerektiğini hatırlatıyor.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI PERŞEMBE BELDESİ KARAYOLUNDA İKİ YABAN DOMUZU...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI PERŞEMBE BELDESİ KARAYOLUNDA İKİ YABAN DOMUZU GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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