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Yüksekova’da üç noktada 600 fidanla çevre seferberliği

Yüksekova’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında üç ayrı noktada düzenlenen etkinlikte yaklaşık 600 fidan dikildi ve yerel kurumlara teşekkür edildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:02

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova’da üç noktada 600 fidanla çevre seferberliği

Yüksekova’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde yaklaşık 600 fidan toprakla buluşturuldu. Program, Yüksekova Kaymakamlığının öncülüğünde gerçekleştirildi ve törene Kaymakam Volkan Hülür katıldı.

etkinliğin uygulandığı noktalar:

Fidan dikimi üç ayrı noktada yapıldı: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi ve aile destek merkezi bahçesi. Organizasyon, Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde yürütülen Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde planlandı ve yerel kurumların iş birliğiyle uygulandı.

dikilen türler ve teşekkürler:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan etkinlikte üç farklı noktada toplam yaklaşık 600 fidan diktiklerini açıkladı. İnan, fidanların 300’ünün meyve fidanı, diğerlerinin ise sedir fidanı olduğunu belirtti. Ayrıca İnan, etkinliğe destek veren Kaymakam Volkan Hülür, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Şefliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Yerel yönetim ve kurumların ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, bölgenin yeşillendirilmesi ve uzun vadeli çevre bilincinin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÜÇ AYRI NOKTADA...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA ÜÇ AYRI NOKTADA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE YAKLAŞIK 600 FİDAN DİKİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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