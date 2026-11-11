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Marmaris'te yangın bölgesine umut: Asparan'a 5 bin fidan dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Marmaris'te geçen yaz yangından zarar gören Asparan'a 5 bin selvi, kızılçam ve sığla fidanı dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te yangın bölgesine umut: Asparan'a 5 bin fidan dikildi

Marmaris'te ağaçlandırma seferberliği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, geçtiğimiz yaz çıkan yangından zarar gören Asparan mevkiine 5 bin fidan dikildi. Organizasyon, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Datça yolu üzerindeki alanda gerçekleşti.

Etkinliğin katılımcıları ve uygulama süreci:

Programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Süer, İlçe Jandarma Komutanı Berker Dongul, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Orman İşletme Müdürlüğü personeli önceden hazırlanmış dikim çukurlarında görev aldı; katılımcılara fidanlar dağıtıldı ve görevliler öğrencilere fidan dikimini uygulamalı olarak anlattı.

Mesajlar, etkinlik yan faaliyetleri ve teşekkürler:

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, yaptığı konuşmada yangınlara karşı gösterilen duyarlılık ve temkinli tutum nedeniyle Marmaris halkına teşekkür etti. Kaymakam Nurullah Kaya da geçmiş yangınların bölge üzerine bıraktığı etkiye değinerek etkinliğe gösterilen yoğun katılımdan mutluluk duyduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı'na 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettiği için teşekkürlerini iletti. Kaya etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Tüm paydaşlarımızla sahadayız. Ben Marmaris’imize, tüm yöneticilerimize, halkımıza ve davete icabet ettiği için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Orman teşkilatımızla beraber yangınsız sezonlar diliyorum."

Etkinlikte dikilen fidan türleri arasında selvi, kızılçam ve sığla yer aldı. Fidan dikimine katılan Evren Paşa öğrencileri yeniden ormanlaşma isteğini dile getirdi; öğrencilerden Toprak Kasımoğlu, "Ağaç dikmek gayet güzel bir aktivite. Ağaç dikmeyi seviyorum." derken Musa Karakoç, "O yüzden biz de ağaç dikmeye geldik. Geleceğimize daha büyük, daha güzel bir dünya bırakmak için." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında ayrıca "Kadına el kalkamaz" standı kuruldu; Marmaris ilçe Jandarma ile İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri KADES sistemi hakkında bilgilendirme yaptı. Organizasyon kapsamında Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere hediye çantaları dağıtıldı ve katılımcılara yiyecek ile içecek ikramında bulunuldu.

MARMARİS’TE &quot;GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ&quot; MESAJIYLA 5 BİN FİDAN DİKİLDİ

MARMARİS’TE "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" MESAJIYLA 5 BİN FİDAN DİKİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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