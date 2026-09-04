Dolar 48,4360 +0,05%
Euro 56,3138 +0,02%
Bist 13.985,46 +0,38%
Altın Gram 7.038,16 -0,45%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,69 +0,18%
--°

Kahramanmaraş'ta adliye koridorlarında başlayan Ayser Çalık davası

15 Nisan'daki Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin dava Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı; aile avukatı kararın topluma yön vereceğini vurguladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kahramanmaraş'ta adliye koridorlarında başlayan Ayser Çalık davası

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık davasının ilk duruşması

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin dava görülmeye başlandı. Olayda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirmesiyle açılan dosya, adliye koridorlarında yakından takip ediliyor.

iddianame ve yöneltilen suçlamalar:

Ailenin avukatı Özcan Karaın açıklamasına göre, savcılık şüpheli Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis ve ayrıca 30 yıla kadar hapis, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İddianamede, evde 7 adet şarjörün dolu vaziyette tabanca ve 2 adet av tüfeğinin bulunmasının temel gerekçe olarak gösterildiği belirtildi.

Avukat Kara, hem çocukların psikolojik sorunlarının bilinmesi hem de söz konusu silahların evde muhafaza edilmesinin davanın merkezinde olduğuna dikkat çekti ve çocuğa atış poligonunda atış yaptırılmasının da ayrı bir kusur olduğunun vurgulandığını aktardı.

ailelerin beklentileri ve dava sürecinin önemi:

Kara, bugün başlayan yargılamanın 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hunharca işlenmiş katliamlarından biri' olarak nitelendirildiğini ifade ederek, davanın sonucunda çıkacak kararın ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda önemli bir hukuki belge ve topluma yön gösterici olacağını söyledi. Ayrıca sorumluların en ağır cezayı alması için ellerindeki tüm hukuki yolları kullanacaklarını belirtti.

Duruşma öncesi ve sırasında hayatını kaybeden çocukların aileleri adliyede hazır bulundu; duruşma salonunda ve çevresinde ailelerin beklenti ve duygusal yoğunluğu hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 15 NİSAN TARİHİNDE AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NDA MEYDANA GELEN VE 9 ÖĞRENCİ İLE 1...

KAHRAMANMARAŞ’TA 15 NİSAN TARİHİNDE AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NDA MEYDANA GELEN VE 9 ÖĞRENCİ İLE 1 ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI KAHRAMANMARAŞ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI. DURUŞMA ÖNCESİ AİLELERİN AVUKATI ÖZCAN KARA, DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi
images

Başkan Özlü Başiskele’nin üretken kadınlarıyla projeleri ve emekleri konuştu
images

Alzheimer belirtilerinden yıllar önce beyinde başlıyor
images

Zabıta haftasında KONESOB: esnafla saha iş birliği ön planda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Heybelerle Anadolu'nun taşınan hafızası Sanat Melikgazi'de

Nazilli'de eylül boyunca 25 noktada yol konforu hedefleniyor

Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyledi

Zabıta haftasında çocuklara güvenli okul yolu eğitimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı