Kahramanmaraş'ta adliye koridorlarında başlayan Ayser Çalık davası

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık davasının ilk duruşması

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin dava görülmeye başlandı. Olayda 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirmesiyle açılan dosya, adliye koridorlarında yakından takip ediliyor.

iddianame ve yöneltilen suçlamalar:

Ailenin avukatı Özcan Karaın açıklamasına göre, savcılık şüpheli Uğur Mersinli hakkında 10 kez müebbet hapis ve ayrıca 30 yıla kadar hapis, diğer şüpheli Peyman Pınar Mersinli için ise 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. İddianamede, evde 7 adet şarjörün dolu vaziyette tabanca ve 2 adet av tüfeğinin bulunmasının temel gerekçe olarak gösterildiği belirtildi.

Avukat Kara, hem çocukların psikolojik sorunlarının bilinmesi hem de söz konusu silahların evde muhafaza edilmesinin davanın merkezinde olduğuna dikkat çekti ve çocuğa atış poligonunda atış yaptırılmasının da ayrı bir kusur olduğunun vurgulandığını aktardı.

ailelerin beklentileri ve dava sürecinin önemi:

Kara, bugün başlayan yargılamanın 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en hunharca işlenmiş katliamlarından biri' olarak nitelendirildiğini ifade ederek, davanın sonucunda çıkacak kararın ebeveynlerin çocuklarının eğitim ve gözetimi konusunda önemli bir hukuki belge ve topluma yön gösterici olacağını söyledi. Ayrıca sorumluların en ağır cezayı alması için ellerindeki tüm hukuki yolları kullanacaklarını belirtti.

Duruşma öncesi ve sırasında hayatını kaybeden çocukların aileleri adliyede hazır bulundu; duruşma salonunda ve çevresinde ailelerin beklenti ve duygusal yoğunluğu hissedildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA 15 NİSAN TARİHİNDE AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NDA MEYDANA GELEN VE 9 ÖĞRENCİ İLE 1 ÖĞRETMENİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI KAHRAMANMARAŞ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI. DURUŞMA ÖNCESİ AİLELERİN AVUKATI ÖZCAN KARA, DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.