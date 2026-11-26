Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bunların 18i operasyonda yakalanan, 5i ise cezaevinde bulunan şüpheliler olarak kayıtlara geçti.

operasyon ve gözaltılar:

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16 kişi tutuklanırken, kalan 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İşlemler adli mercilerce yürütüldü.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Operasyonda ele geçirilenler arasında 21,6 gram metamfetamin, 12 bin 697 satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap, 7 captagon hap, 79,91 gram sentetik kannabinoid ve 10,80 gram sentetik kannabinoid hammaddesi bulunuyor. Ayrıca 11,16 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatları, hassas terazi, folyo rulo, boş aseton ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Adli işlemler kapsamında 16 tutuklama ve 7 adli kontrol kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ’TA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA YAKALANAN 16 KİŞİ TUTUKLANDI.