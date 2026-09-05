Kahramanmaraş'ta ilk duruşma sona erdi: anne oy çokluğuyla tahliye, baba tutuklu kalacak

duruşma ve mahkeme kararı:

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması tamamlandı. Duruşmada, saldırıda hayatını kaybeden 9 öğrenci ve 1 öğretmen yakınlarıyla salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ve Pınar Peyman Mersinli SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla anne Pınar Peyman Mersinli'nin tahliyesine; baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Aralıka erteledi. İddianamede baba Uğur Mersinli hakkında 'Olası kastla adam öldürme' suçundan 10 kez müebbet ve 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar, anne Pınar Peyman Mersinli hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

yakınların duruşmadaki ifadeleri:

Duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınları söz alarak tepkilerini dile getirdi. Adnan Göktürk Yeşil'in annesi Sonay Yeşil, oğlunun bebeklik kundağını salona getirerek 'Oğlumun kabrine gidip konuşuyoruz. O benim tek evladımdı. Anne ve babanın en ağır cezayı almasını istiyorum, şikayetçiyim' dedi. Baba Abdullah Cevdet Yeşil de çiftten şikayetçi olduğunu ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Diğer yakınların dile getirdikleri vurgu ve kayıplar özetle şu ifadelerle aktarıldı: Almina Ağaoğlu'nun annesi 'Kızımı öptüğüm alnından kurşun çıktı', öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara 'O gömleğe kan bulaştı, sanıklardan sonuna kadar şikayetçiyim' dedi. Ailelerin anlattıkları arasına, çocukların aldığı kurşun sayıları ve otopsi bulguları da eklendi; örneğin Şuranur Sevgi Kazıcı'nın annesi kızının '9 kurşun aldığını' belirtti.

tanık ve uzman beyanları:

Duruşmada okul personeli, sağlık çalışanları ve emniyet psikologları da dinlendi. Ayser Çalık Ortaokulu rehber öğretmeni Ejder İnce 5. sınıftan itibaren sanık çocukla görüşmeler yaptığını, krize dönük davranışlar ve bir boğma girişimi gözlemlendiğini fakat intihar niyeti olarak değerlendirmediğini anlattı. Rehber öğretmenin ifadeleri aileye daha fazla psikolojik destek önerildiğini içeriyordu.

Emniyet psikoloğu Dilek Özakdağ ve diğer psikologlar, sanık çocuğa yönelik başvurular ve takip süreçleri hakkında bilgi verdi. Özakdağ, 2025 Eylül'ünde ailenin gönüllü başvurusu bulunduğunu, Nisan'da ise aileyle yollarının ayrıldığını söyledi. Psikolojik danışman Hüseyin Gebeş ise çocuğun teknoloji kullanımı, canlı oyun arkadaşlıkları ve halkla ilişkilerindeki zayıflığa dikkat çekti; annenin çocuğun eşcinsel arkadaşları olduğuna dair beyanını aktardı. Bu beyanlar, tanık ifadelerinde olay öncesi takip ve aile içi iletişim eksikliklerine işaret eden unsurlar olarak yer aldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi acil servis doktoru Nurşah Erçelebi Sağer de olaya hastanede müdahale eden ekip açısından tanıklık etti; muayene sırasında hastanın kolunda çok sayıda çizik görüldüğünü ve olayın adli vaka olarak değerlendirildiğini anlattı. Ayrıca, babanın kendisini 'polis başmüfettişi' olarak tanıttığı ve doktorlarla görüştüğü belirtildi.

süreç ve izlenecek adımlar:

Duruşma savunmalar, tanık beyanları ve uzman ifadelerinin dinlenmesiyle sürdü; mahkeme heyeti anne için tahliye, baba için tutukluluğun devamı kararını verdi. Duruşma 4 Aralık tarihine ertelendi ve soruşturmanın yürütülmesine, delillerin değerlendirilmesine ilişkin işlemler devam edecek. Ailelerin ve avukatların takipleriyle bir sonraki duruşmada iddianame kapsamındaki suçlamalar ve deliller yeniden ele alınacak.

Bu ilk duruşma, mağdur yakınlarının duygusal ifadeleri, eğitim ve sağlık personelinin gözlemleri ile uzman beyanlarının bir araya geldiği; hem hukuki hem de toplumsal boyutları olan bir safha olarak kayda geçti. Mahkeme süreci ilerledikçe, kayıtlı ifadeler ve adli süreç kararların seyrini belirleyecek.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ OKUL. (ARŞİV)