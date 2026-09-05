Servisin önü kesildi, camları yumruklandı; sağlık çalışanlarının takip anları kaydedildi

Olayın ayrıntıları:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 31 Ağustos sabahı erken saatlerde yaşanan olayda Dicle Üniversitesi personelini taşıyan servis aracı hedef alındı. Olay, sabah 07.45 sıralarında ilçenin Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre servisin önüne önce bir otomobil geçti; servisin otomobile sürtmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler aracı durdurdu.

Kamera kayıtları ve saldırı anları:

Olay sırasında çevredeki bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların servisin camlarına yumruk atma anları yer alıyor. Servis şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak için kontrollü hareket etmeye çalıştı. Görüntülerde, saldırganların daha sonra otomobile binip aracı uzun süre takip ettikleri ve tekrar yolunu keserek saldırdıkları görülüyor.

Kayıtlarda öne çıkan detaylar:

Görüntülerde camlara vurma, otomobile binip takip etme ve kadın yolcuların korku içindeki tepkileri dikkat çekiyor. Haber metninde yer alan bilgilere göre olayda kullanılan sözcükler ve tarih-saat bilgileri net olarak kaydedildi; saldırganların kimlikleri henüz belirlenemedi.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE SAĞLIK PERSONELLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN GRUP, CAMLARI YUMRUKLAYIP UZUN SÜRE TAKİP ETME ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.