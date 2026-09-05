Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Servisin önü kesildi, camları yumruklandı; sağlık çalışanlarının takip anları kaydedildi

Diyarbakır'da 31 Ağustos sabahı Dicle Üniversitesi personelini taşıyan servis, yolunu kesen bir grup tarafından camları yumruklanıp uzun süre takip edildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Servisin önü kesildi, camları yumruklandı; sağlık çalışanlarının takip anları kaydedildi

Olayın ayrıntıları:

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, 31 Ağustos sabahı erken saatlerde yaşanan olayda Dicle Üniversitesi personelini taşıyan servis aracı hedef alındı. Olay, sabah 07.45 sıralarında ilçenin Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. İddialara göre servisin önüne önce bir otomobil geçti; servisin otomobile sürtmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler aracı durdurdu.

Kamera kayıtları ve saldırı anları:

Olay sırasında çevredeki bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların servisin camlarına yumruk atma anları yer alıyor. Servis şoförü, yolcuların güvenliğini sağlamak için kontrollü hareket etmeye çalıştı. Görüntülerde, saldırganların daha sonra otomobile binip aracı uzun süre takip ettikleri ve tekrar yolunu keserek saldırdıkları görülüyor.

Kayıtlarda öne çıkan detaylar:

Görüntülerde camlara vurma, otomobile binip takip etme ve kadın yolcuların korku içindeki tepkileri dikkat çekiyor. Haber metninde yer alan bilgilere göre olayda kullanılan sözcükler ve tarih-saat bilgileri net olarak kaydedildi; saldırganların kimlikleri henüz belirlenemedi.

DİYARBAKIR&#039;IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE SAĞLIK PERSONELLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN GRUP...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE SAĞLIK PERSONELLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESEN GRUP, CAMLARI YUMRUKLAYIP UZUN SÜRE TAKİP ETME ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi
images

Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu
images

İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu zarar gördü, Rami Kışla Caddesi'nde pan...
images

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarp...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

KKTC'de yolcu gemisi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu

Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır