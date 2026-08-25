Kahramanmaraş'ta kâbe örtüleri ve mukaddes emanetlerle tarihî bir buluşma

Kâbe örtüleri ve mukaddes emanetler kentte ziyaretçiye açılıyor

Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi, İslam medeniyetinin hafızasında yer eden kıymetli hatıraları Kahramanmaraşlılarla buluşturacak. Sergi, 4 Eylül 2026 Cuma günü kapılarını açacak ve 13 Eylül 2026 tarihine kadar Abdülhamithan Camii çatısı altındaki Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Serginin içeriği ve sergilenecek emanetler:

Sergide, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav), Ehl-i Beyt’e, Sahabe-i Kirama ve İslam tarihinin önem taşıyan şahsiyetlerine ait çeşitli mukaddes emanetler ile Kâbe örtülerine ilişkin objeler ve belge niteliğinde materyaller görülebilecek. Ziyaretçilere yönelik hazırlanacak bilgilendirici içeriklerle eserlerin tarihî ve manevi bağlamı da sunulacak; sergi metinleri, ziyaretin anlaşılırlığını destekleyecek şekilde kurgulandı.

Hazırlıklar, protokol ve davet:

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller arasında gerçekleştirilen görüşmede serginin hazırlıkları ve uygulama detayları değerlendirildi. Etkinliğin protokolü Başkan Toptaş ve İl Müftüsü Güller tarafından imzalandı; iş birliğinin kent açısından kültürel ve manevi önemine vurgu yapıldı.

Başkan Toptaş, etkinlikle ilgili olarak vatandaşa hitaben şu ifadeleri kullandı: "İslam medeniyetimizin hafızasında çok özel bir yere sahip olan Mukaddes Emanetleri, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle buluşturacak olmanın büyük heyecanını ve manevi huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş İl Müftülüğümüz ile birlikte hazırladığımız bu anlamlı sergide, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav), Ehl-i Beyt’e, Sahabe-i Kirama ve İslam tarihinin önemli şahsiyetlerine ait kıymetli emanetleri vatandaşlarımızın ziyaretine sunacağız. Onikişubat Belediyesi olarak kültürel ve manevi değerlerimizin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve özellikle gençlerimizin bu eşsiz mirası yakından tanıması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 4-13 Eylül tarihleri arasında Abdülhamit Han Diyanet Gençlik Merkezimizde açık olacak Kâbe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergimize tüm hemşehrilerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi ve şehir dışından gelecek misafirlerimizi davet ediyorum. Bu eşsiz manevi atmosferi hep birlikte yaşamaya, tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan bu kıymetli emanetleri yakından görmeye bekliyoruz"

Sergi, hem yerel halkın hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ibadet ve kültür alanında bir araya gelmesine olanak tanıyacak; gençlere ve çocuklara yönelik bilgilendirici içerikler aracılığıyla miras bilincinin güçlenmesi hedefleniyor. Organizasyon sürecinde eserlerin güvenliği ve sergi düzeninin koruma standartlarına uygun şekilde hazırlanması öncelik olarak belirlendi.

Kahramanmaraşlıları ve gelen misafirleri, tarihin derinliklerinden gelen emanetleri yakından görmeye ve serginin sunduğu manevi atmosferi deneyimlemeye davet eden organizasyon, kentte kültürel mirası görünür kılma çabalarının bir parçası olarak planlandı.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ İLE KAHRAMANMARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENECEK KABE ÖRTÜLERİ VE MUKADDES EMANETLER SERGİSİ, İSLAM MEDENİYETİNİN HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP MUKADDES HATIRALARI KAHRAMANMARAŞLILARLA BULUŞTURACAK