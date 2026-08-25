Yüksek rakımda kuruyan lezzet: Andırın'ın mezla dallı tarhanası

Çığşar'da tarhana geleneği:

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi’nde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yüzyıllardır süregelen tarhana hazırlığı başladı. Toros Dağları’nın uzantısındaki yüksek rakımlı ve engebeli coğrafya, bölge sakinlerinin atalarından miras kalan geleneği korumasına olanak tanıyor. Hazırlıklar genellikle günün erken saatlerinde başlıyor ve köyün kadınları ile çocukları, imece usulüyle çalışıyor.

Mezla dalları ve kurutma yöntemi:

Mahalle sakinleri ormanlık alanlara giderek kayalık ve dik yamaçlardan özenle mezla dalları topluyor. Toplanan dallar, tarhananın serileceği alanlara taşınıyor; tarhana hamuru dalların üzerine tek tek yayılıyor ve böylece ürün güneş ve temiz hava ile kurumaya bırakılıyor. Mezla dallarının tarhanaya kattığı doğal aroma, bu yöntemi diğer kurutma tekniklerinden ayırıyor.

Hamurun hazırlanışı ve imece:

Tarhana için kullanılan malzemeler arasında dövme (yarma) ve süzme yoğurt öne çıkıyor. Malzemeler yoğrularak hazırlanan hamur, köy kadınlarının bir araya gelmesiyle yapılan ortak çalışmalarla seriliyor. Bu geleneksel süreç, hem üretimin hem de dayanışmanın bir parçası; elde edilen tarhana kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Çığşar’da sürdürülen bu uygulama, hem kültürel mirası hem de yerel lezzeti koruyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ANDIRIN İLÇESİNE BAĞLI ÇIĞŞAR MAHALLESİ’NDE, YAZ MEVSİMİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE YÜZYILLARDIR SÜRDÜRÜLEN GELENEKSEL TARHANA HAZIRLIĞI BAŞLADI