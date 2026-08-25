Güzel sanatlar mezunları İbramaki'de ortak sergide buluştu

İbramaki'de disiplinler arası sergi:

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1995-1996 mezunlarından oluşan bir grup sanatçıyı ağırlıyor. Toplam 13 sanatçının eserlerinden derlenen karma sergi, kentin kültür ve sanat programında dikkat çeken bir etkinlik olarak açıldı.

Katılımcılar ve eserler:

Sergide yer alan işler, ağırlıklı olarak yağlı boya ve akrilik teknikleriyle hazırlanmış resimler ile seramik çalışmalarını içeriyor. Katılımcıların aynı dönemde mezun olmaları, sergide hem ortak eğitim mirasının hem de kişisel üretim yaklaşımlarının bir arada görülmesine olanak sağlıyor. Disiplinler arası kurgu, ziyaretçilere farklı teknik ve anlatım zenginliklerini bir arada keşfetme imkânı sunuyor.

Küratörün mesajı ve ziyaret bilgileri:

Sergi küratörü Baksen Çeliker, açılış konuşmasında Kuşadası Belediyesi'ne eserlerin sergilenmesine verdiği destek için teşekkür etti. İbramaki Sanat Galerisi'ndeki sergi, 28 Ağustos Cuma gününe kadar gezilebilecek ve ziyaretler ücretsiz olarak gerçekleşecek. Galerinin yoğun ilgi gören konumu, bu buluşmanın yerel izleyiciyle doğrudan temas kurmasına olanak tanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ İBRAMAKİ SANAT GALERİSİ, İZMİR 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NDEN 1995-1996 YILLARINDA MEZUN OLAN 13 SANATÇININ ESERLERİNDEN OLUŞAN DİSİPLİNLER ARASI KARMA SERGİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA BAŞLADI.