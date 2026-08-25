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Espressolab roastery’de podyum kurdu: moda ile sürdürülebilirlik buluştu

Espressolab, Roastery’deki Fashion Show’da dört markanın koleksiyonları ve kahve atıklarından yapılan dönüşüm parçalarını podyuma taşıdı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Espressolab roastery’de podyum kurdu: moda ile sürdürülebilirlik buluştu

Espressolab roastery’de moda ve sürdürülebilirlik buluşması

Kahve zinciri Espressolab, Türk Telekom Prime Espressolab Roastery’de düzenlediği Fashion Show ile moda tutkunlarını ağırladı. 22 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlik, kahve mekânını bir performans alanına dönüştürerek farklı üretim disiplinlerini bir araya getirdi.

Podyumda neler vardı:

Etkinlikte dört farklı markanın koleksiyonları aynı podyumda sergilendi; her markadan 10’ar model olmak üzere toplam 40 model izleyiciyle buluştu. Sunum, açık katılıma açık gerçekleştirildi ve sahnede hem hazır koleksiyon parçaları hem de atık malzemelerden üretilmiş tasarımlar yer aldı.

Markanın pipet, karton bardak ve kahve çuvalları gibi ürünlerinden dönüştürülen parçalar, podyumda ileri dönüşüm yaklaşımının moda alanında nasıl uygulanabileceğini gösterdi. Bu seçki, atık malzemelerin yaratıcı tasarımlarla hem estetik hem de üretim değeri kazanabileceğine dikkat çekti.

ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlik projeleri:

Espressolab, daha önce de atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirmişti. 2019’dan bu yana RET Derneği tarafından kurulan sosyal girişim Leap Natural ile sürdürülen çalışma kapsamında, Espressolab mağazalarında biriken kahve posaları Mardinli kadın üreticiler tarafından doğal kahve sabununa dönüştürülüyor. Aktif olarak devam eden proje hem atığın yeniden kullanımına hem de Mardinli kadın üreticilerin gelir yaratmasına katkı sağlıyor.

Fashion Show ile marka, kahve posalarının sabuna dönüştürülmesiyle başlayan bu ileri dönüşüm yaklaşımını moda ve tasarım alanına taşıdı; etkinlikte yer alan dönüşüm parçaları, sürdürülebilirliğin farklı üretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini göstermeyi amaçladı.

etkinlik takvimi ve kültür-sanat çalışmaları:

Espressolab Roastery, aylık programında kahve atölyeleri, yoga seansları, konserler ve çağdaş sanat etkinlikleriyle misafirlerine çok yönlü deneyimler sunuyor. Ağustos ayı boyunca devam eden program kapsamında 18 sanatçının eserlerini bir araya getiren "Intersection" çağdaş sanat sergisi 1 Eylül’e kadar ziyaret edilebiliyor.

Marka, Fashion Show ile etkinlik takvimine moda ve ileri dönüşüm odaklı yeni bir alan ekleyerek kültür ve sanat çalışmalarını genişletmeyi hedefliyor. Espressolab, yıl boyunca farklı etkinlik ve buluşmalarla ziyaretçilerini bir araya getirmeye ve kahveyi kültür, sanat ile üretimle buluşturan yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.

KAHVE ZİNCİRİ ESPRESSOLAB, TÜRK TELEKOM PRİME ESPRESSOLAB ROASTERY’DE DÜZENLENEN FASHİON SHOW İLE...

KAHVE ZİNCİRİ ESPRESSOLAB, TÜRK TELEKOM PRİME ESPRESSOLAB ROASTERY’DE DÜZENLENEN FASHİON SHOW İLE MODA TUTKUNLARINI AĞIRLADI. DÖRT FARKLI MARKANIN KOLEKSİYONLARINI BİR ARAYA GETİREN ETKİNLİKTE, İLERİ DÖNÜŞÜM ODAĞINDA HAZIRLANAN ÖZEL PARÇALAR DA PODYUMDA YER ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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