Kahta'da eğitime kararlı destek: belediye başkanı Hallaç'tan yeni dönem mesajı

Kahta'da belediye eğitime vurgu yaptı:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle yayımladığı mesajda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı dileklerinde bulundu. Hallaç, eğitimin güçlü ve aydınlık bir geleceğin temeli olduğunu belirterek ilçe genelinde eğitim çalışmalarına verilen önemi vurguladı.

yerel destek ve öncelikler:

Başkan Hallaç, Kahta Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere her zaman öncelik verdiklerini belirtti. Okulların ve eğitimcilerin daha iyi şartlarda görev yapabilmeleri için bugüne kadar yapılan desteklerin altını çizen Hallaç, "üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" mesajını yineledi ve yerel yönetimin bu alandaki kararlılığını dile getirdi.

hallaç'ın temennileri:

Mesajında eğitimin paydaşlarının fedakârlıklarına dikkat çeken Hallaç, şu ifadeleri kullandı: "Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçemizde okullarımızda yeniden büyük bir heyecan yaşanıyor. Tüm öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin, eğitim hayatlarında başarılar nasip etsin." Ayrıca eğitim camiasının emeklerinin çocukların geleceğine yapılan en kıymetli yatırım olduğunu belirterek yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlık, huzur ve başarı getirmesini diledi.

BAŞKAN HALLAÇ: “EĞİTİME DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”