Dolar 50,0187 +0,08%
Euro 56,3083 +0,67%
Bist 11.543,01 +4,71%
Altın Gram 6.514,40 +2,80%
EUR/USD 1,1251 +0,53%
Brent Petrol 102,19 -1,36%
--°

Kahta'da yol veren aracın önünden kontrolsüz geçen otomobil anne ve iki çocuğun hayatını tehlikeye attı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolsüz şerit değiştiren bir araç, yol veren otomobilin önünden geçerek karşıya geçen anne ve iki çocuğun üzerine sürdü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:43

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kahta'da yol veren aracın önünden kontrolsüz geçen otomobil anne ve iki çocuğun hayatını tehlikeye attı

Kahta'da yol veren aracın önünden kontrolsüz geçen otomobil anne ve iki çocuğun hayatını tehlikeye attı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Filistin Caddesi üzerinde yaşanan tehlikeli anlar, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafikte ani ve kontrolsüz şerit değişiklikleri yapan bir sürücünün yol açtığı karmaşa, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğun ölümle burun buruna gelmesine neden oldu.

olayın gelişimi:

Cadde üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, iddialara göre ani manevralarla trafikte tehlike oluşturdu. Bu sırada karşıya geçen yayalara yol vermek isteyen bir sürücü aracı durdu. Duran otomobilin hemen arkasında seyreden başka bir araç ise ani bir manevrayla, duran aracın sağından geçerek doğrudan yayaların bulunduğu yöne doğru ilerledi.

Olayın ardından panikleyen anne ve iki küçük çocuk, kendilerini son anda kaldırıma atarak büyük bir faciadan kurtuldu. Görüntülerde, yayaların kaçış anı ve durumu gören diğer sürücülerin tepkileri açıkça görülüyor.

görüntüler ve sonrasında:

Yaşananlar bir aracın kamera kayıtlarına yansıdı; kayıtlar, kontrolsüz manevranın riskini ve yayaların şans eseri kurtuluşunu net biçimde ortaya koyuyor. Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisini çekerken, anne ve iki çocuk yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Yetkililere veya sağlık durumuyla ilgili ek bilgilere ilişkin herhangi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Olay, trafikte duyarlı ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, benzer davranışların önüne geçilmesi için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi.

Anne ve iki çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Anne ve iki çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Jandarma okul yolunda güvenliği artırmak için Kars'ta servisleri denetledi
images

Bilecik'te polis memurunun hızlı müdahalesi boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi...
images

Susurluk'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve iki av tüfeği ortaya çıkarıldı
images

Salihli'de kurumlar el ele: afet hazırlıkları ve müdahale planları masaya yatırı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma okul yolunda güvenliği artırmak için Kars'ta servisleri denetledi

Eşinin 'sen yapamazsın' sözünü kırdı, Devrek'te baston ustası oldu

Bayburt'ta DENEYAP atölyesi velilerle teknoloji yol haritasını paylaştı

TRT kameramanının acı kaybı: Abamüslim Alan'ın babası dualarla uğurlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı