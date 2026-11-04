Kahta'da yol veren aracın önünden kontrolsüz geçen otomobil anne ve iki çocuğun hayatını tehlikeye attı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Filistin Caddesi üzerinde yaşanan tehlikeli anlar, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafikte ani ve kontrolsüz şerit değişiklikleri yapan bir sürücünün yol açtığı karmaşa, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve iki çocuğun ölümle burun buruna gelmesine neden oldu.

olayın gelişimi:

Cadde üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, iddialara göre ani manevralarla trafikte tehlike oluşturdu. Bu sırada karşıya geçen yayalara yol vermek isteyen bir sürücü aracı durdu. Duran otomobilin hemen arkasında seyreden başka bir araç ise ani bir manevrayla, duran aracın sağından geçerek doğrudan yayaların bulunduğu yöne doğru ilerledi.

Olayın ardından panikleyen anne ve iki küçük çocuk, kendilerini son anda kaldırıma atarak büyük bir faciadan kurtuldu. Görüntülerde, yayaların kaçış anı ve durumu gören diğer sürücülerin tepkileri açıkça görülüyor.

görüntüler ve sonrasında:

Yaşananlar bir aracın kamera kayıtlarına yansıdı; kayıtlar, kontrolsüz manevranın riskini ve yayaların şans eseri kurtuluşunu net biçimde ortaya koyuyor. Olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisini çekerken, anne ve iki çocuk yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Yetkililere veya sağlık durumuyla ilgili ek bilgilere ilişkin herhangi bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Olay, trafikte duyarlı ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlatırken, benzer davranışların önüne geçilmesi için sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi.

Anne ve iki çocuğu otomobilin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu